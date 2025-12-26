Рябков: план Украины по урегулированию отличается от работы с США

Американцы согласились, что рамки, заданные в Анкоридже, - это то, где стороны должны оставаться и что необходимо наполнять конкретикой, подчеркнул замглавы российского МИД

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Украина распространила план урегулирования, который кардинально отличается от того, над чем идет работа с США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Американцы согласились, что рамки, заданные в Анкоридже, - это то, где мы должны оставаться и что мы должны наполнять конкретикой. Соответственно из этого прямой вывод, что они это приняли, - сказал Рябков телеведущей Ольге Скабеевой. - Мы видели, что в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально, если это вообще можно назвать планом, отличается от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной".

"Поэтому сегодня предстоит углубленный анализ итогов встреч во Флориде. Но политическая воля оставаться в рамках, заданных Анкориджем, она не просто базовая для нас, это императив. Мы не можем выйти за эти рамки, иначе это будет не просто неустойчивая договоренность, просто никакой договоренности получиться не может", - отметил высокопоставленный дипломат.

По словам Рябкова, риторика в обращении Владимира Зеленского к населению говорит о его неадекватности. "Неадекватность подобного рода заявлений она пронизывает и сам сигнал, если он там вообще есть, и говорит очень много о том, на каком уровне и в каком эмоциональном состоянии могут приниматься соответствующие решения в Киеве, - обратил внимание заместитель министра. - Вопрос к тем, кто это терпит, кто все это вскормил и продолжает поддерживать на плаву в западной группе. Вы можете продолжать с этим мириться или ваш антироссийский угар до такой степени подавил все остальное, что вы закрываете глаза даже на это?".