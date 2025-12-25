Мнение

Хотелки и влажные мечты: для чего Зеленскому неприемлемый план урегулирования

Андрей Низамутдинов — о 20 пунктах и почему они не подходят даже Западу

Владимир Зеленский © Andrew Harnik/ Getty Images

Украинские СМИ опубликовали очередную версию плана урегулирования конфликта. На сей раз речь не об утечке: о подготовке документа рассказал журналистам сам Владимир Зеленский. С его слов выходит, что большая часть "мирного плана" уже согласована, остались детали. Однако даже беглое знакомство с текстом позволяет понять: план абсолютно неприемлем для России, да и западные покровители Киева едва ли согласятся с некоторыми из положений.

Отсюда неизбежный вопрос: зачем Зеленскому понадобилось выдавать желаемое за действительное?

Ключевые разногласия

Представители России, имеющие отношение к переговорам с США по поводу урегулирования украинского конфликта, сдержанно отмечали, что уже состоявшиеся встречи имели по меньшей мере один положительный результат: американская сторона стала лучше понимать первопричины конфликта и, соответственно, стремление РФ к их устранению. А вот хотя бы малейших проблесков понимания со стороны Киева не видно — напротив, текст "мирного плана" из 20 пунктов, опубликованный украинскими СМИ со слов Зеленского, настолько нелеп и оторван от реальности, что заставляет в очередной раз усомниться в ментальном здоровье его автора.

Начну с ключевого вопроса — о территориях. В плане Зеленского этот пункт почему-то оказался лишь на 14-м месте, хотя и признан "самым сложным". В версии просроченного президента все выглядит так, будто это Киев диктует условия на поле боя и вообще выигрывает в конфликте: мол, российские войска покорно уходят из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, тогда как в четырех регионах Донбасса и Новороссии (украинские СМИ вслед за Зеленским называют их Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями, игнорируя названия ДНР и ЛНР, а с ними и реальность) разграничение происходит по линии соприкосновения (в версии Зеленского — "стоим, где стоим"). Упоминается, что Россия настаивает на оставлении украинскими войсками "Донецкой области", а США будто бы предлагают в качестве альтернативы создать там свободную экономическую зону.

К территориальному вопросу Зеленский "пристегивает" Запорожскую АЭС (пункт 12), находящуюся под контролем России. По его словам, Вашингтон призывает передать атомную электростанцию под трехстороннее управление, в рамках которого американцам будет принадлежать роль "главного менеджера". У Киева встречное предложение: США и Украина будут управлять ЗАЭС на паритетной основе. Ау, пан актере?

Читайте также Известен новый лидер Европы? Запад должен осознать неотвратимость ядерной эскалации

Еще один ключевой аспект, имеющий отношение к первопричинам конфликта, — денацификация. На самом деле это целый комплекс вопросов: защита законных прав русскоязычного населения Украины, прекращение гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), восстановление исторической правды, отказ от героизации бандеровцев, роспуск националистических формирований… Вместо всего этого план Зеленского в изложении украинских СМИ предлагает максимально расплывчатую и необязательную формулировку (пункт 13): "Образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устранению расизма и предвзятости". На мой взгляд, иными словами, речь идет не о разрыве с прежней политикой радикального национализма и русофобии, а о ее сохранении.

Наконец, ключевой вопрос демилитаризации — тут тоже все перевернуто с ног на голову: по Зеленскому, численность ВСУ в мирное время должна составлять 800 тыс. человек (пункт 3). Нейтральный статус Украины ловко заменен на безъядерный (пункт 11). И здесь снова хочется спросить: пан актер, а вы слыхали, что безъядерный статус Украины был провозглашен ее парламентом еще в октябре 1991 года и впоследствии подтвержден и закреплен в ряде международных документов? Или с курсом современной украинской истории вы разминулись, пока бренчали на рояле разными частями тела?

Украине должны все, она — никому

В целом "мирный план" Зеленского напоминает скорее перечень его требований к остальным участникам процесса. Например, Россия должна подписать с Украиной соглашение о ненападении (пункт 2) и более того — "закрепить политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах" (пункт 6). Также Россия "не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Черного моря для коммерческой деятельности" (пункт 16).

США, НАТО и Европа должны предоставить Украине "гарантии безопасности по примеру статьи 5" Устава Североатлантического альянса. Иначе говоря, взять на себя обязательство "в случае вторжения России" дать ей "военный ответ и восстановить санкции" (пункт 5).

Евросоюз обязан зафиксировать конкретную дату принятия Украины в члены сообщества (пункт 7).

США должны ускорить заключение с Украиной соглашения о свободной торговле (пункт 10).

Все прогрессивное человечество должно сформировать "пакет глобального развития, который будет определен в отдельном инвестиционном соглашении" (пункт 8) и создать "несколько фондов для решения вопросов восстановления" для привлечения на Украину $800 млрд (пункт 9).

Короче говоря, Украине должны все и всё, лучше сразу; она — никому и ничего. Хотя нет, вру — есть же пункт 18: Украина "должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения". При этом никаких сроков, в отличие от требования о принятии в ЕС; никаких обязательств, в противовес гарантиям безопасности. Одно расплывчатое обещание.

Желаемое за действительное

Как я отметил, все эти "хотелки" Зеленского неприемлемы не только для России, но во многом и для его зарубежных покровителей. Взять хотя бы гарантии безопасности: администрация Дональда Трампа ясно дала понять, что не имеет ни малейшего намерения прикрывать авантюры Киева ни в финансовом, ни тем более в военном отношении. А европейцы — по крайней мере некоторая их часть — могут и хотели бы "вписаться", но не имеют достаточных сил и средств, да и откровенно побаиваются без участия США. К тому же некоторые из них и вовсе наотрез отвергают возможность военного участия, даже с "коалицией желающих" не желают иметь ничего общего.

Читайте также Предала ли Мелони Киев: почему Италия затормозила оказание помощи Украине

Та же история и с членством Украины в ЕС: большинство на словах вроде бы за, хотя на практике, шепотом, скорее против. Есть такие, кто и открыто против. И уж точно никаких конкретных сроков никто называть не собирается.

Что касается миллиардов на восстановление, там тоже все сложно: барыши-то ожидаются большие, вопрос, как их делить. Коррумпированному до мозга костей Зеленскому веры нет, поэтому администрация Трампа хотела бы рулить процессом сама. Но и Еврокомиссия тоже очень хочет распоряжаться чужими деньгами, почему и попыталась (пока, правда, без большого успеха) украсть замороженные российские активы. Не забудем и про амбиции отдельных государств, и про транснациональные корпорации и фонды. Короче, налицо явный конфликт интересов, который еще непонятно чем и как разрешится.

В общем и целом "мирный план" Зеленского выглядит не как серьезная платформа для обсуждения, а скорее как политическая декларация, которая к тому же содержит целый ряд требований, заведомо неприемлемых для участников переговорного процесса. Скорее всего, Зеленский и сам это понимает. Тогда зачем же он решил обнародовать этот план, да еще и попытался сделать вид, что значительная его часть уже одобрена и поддержана западными покровителями?

Сила в правде

Объяснений может быть несколько, и все они лежат на поверхности.

Зеленский явно пытается тянуть время в надежде на то, что отношение к нему со стороны вашингтонской администрации переменится и ситуация вернется к временам Джо Байдена, у которого киевский режим был в любимчиках и практически ни в чем не знал отказа. Отсюда и довольно неуклюжая попытка подольститься к нынешнему хозяину Белого дома и сыграть на его тщеславии, включив в "мирный план" положение о том, что его выполнение "будет контролировать Совет мира во главе с Трампом".

Одновременно Зеленский пытается сохранить симпатии со стороны той части европейских правящих элит, которая не оставляет иллюзорной надежды нанести России стратегическое поражение руками Украины и потому выступает за продолжение конфликта. Для них — 800-тысячная армия, упоминание о "военном ответе" и санкциях, а также фактическом сохранении антироссийского курса Киева.

Есть и послание для внутренней аудитории. Понимая, что рано или поздно выборов не избежать, Зеленский под видом "мирного плана" фактически обращается к украинцам с предвыборным манифестом: я сильный лидер, который смело выдвигает грозные требования РФ и пользуется поддержкой на Западе. При этом на всякий случай он включает в свой план упоминание о референдуме по территориям: с одной стороны, реверанс в сторону населения — вам, украинцы, решать; с другой — "отмазка" перед Западом (мол, это не я, это народ так решил).

В итоге все сводится к тому, чтобы подольше сохранить свое место у кормила власти, а вернее говоря — у кормушки, в которую Зеленский и его окружение превратили эту власть (замечу, при прямом содействии и даже соучастии целого ряда европейских и американских деятелей). При этом вчерашний шоумен и стендапер, заигравшийся в политику, видимо, не осознает, что, по привычке продолжая хамить и выдвигать неприемлемые требования, он понемногу отталкивает от себя даже тех, кто при других обстоятельствах готов был бы его поддержать. Вон уже и президент Франции Эмманюэль Макрон заговорил о необходимости восстановления диалога с Россией, а ведь как еще совсем недавно обнимался-целовался с Зеленским — просто не разлей вода!

"В чем сила, брат?" — спрашивал герой культового фильма. И отвечал: "Сила в правде, у кого правда, тот и сильней". В этом случае правда на стороне России, и это значит, что Зеленскому вместе с его "мирным планом", хотелками и влажными мечтами недолго осталось.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru