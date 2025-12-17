Мнение

Оружие, наркотики, контрабанда — что еще принесет Украина Евросоюзу?

Алексей Албу — о том, чем может обернуться евроинтеграция и можно ли просто "взять все, да и поделить"

Алексей Албу , Депутат Одесского областного совета VI созыва, экс-кандидат в мэры Одессы

© Andreea Campeanu/ Getty Images

Если смотреть на геополитические процессы, происходящие на территории нынешней Украины, сквозь призму веков, можно увидеть, что эта земля была предметом спора и противостояния больших держав на протяжении практически всего исторического периода, наступившего после поражения Киевской Руси в результате татаро-монгольского нашествия. Ослабленная Русь подвергалась грабежам и попыткам порабощения разными силами, начиная от войск Тевтонского ордена, Речи Посполитой и раскинувшейся на три континента Оттоманской Порты до Австро-Венгерской империи, наполеоновской Франции и самого чудовищного врага — объединенной фашизмом Европы.

Битва за черноземы окраины Руси, за ее природные, человеческие, производственные и интеллектуальные ресурсы идет и сегодня.

Прокол на молдавско-румынской границе

Скандал, который разразился в Молдавии несколько недель назад и продолжается до сих пор, приоткрывает завесу очень интересной и тщательно скрываемой в Европе темы. А именно — нелегального импорта оружия из зоны боевых действий в страны Евросоюза.

26 ноября Генпрокуратура Молдавии представила новые детали дела о грузовике с оружием, задержанным на границе Румынии. Изъятый силовиками арсенал поражает: переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, "Игла" и "Корнет" попали в республику контрабандным путем, через курьера, "регулярно совершавшего рейсы с Украины".

Следствие установило, что таможенные документы оформлялись как "экспорт металлических изделий" с конечным пунктом в Израиле. Поставки осуществлялись систематически малыми партиями: по два боеприпаса за рейс, которые были получены на неизвестном складе на Украине от неизвестных (на момент написания этого материала) лиц. В Молдавии груз оперативно распределялся между несколькими сообщниками, которые отправляли его дальше в страны ЕС через Румынию.

Венгры что-то знают?

Хоть подозреваемые и задержаны, но оснований полагать, что нелегальные поставки оружия в Европу прекратились, конечно, нет.

Читайте также

Два раунда по срыву мира на Украине, или Как Европа пытается избежать ответа за кризис

Именно поэтому, когда министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявляет, что "вступление Украины в Евросоюз несет только опасность для ЕС — опасность войны, опасность коррупции, опасность украинской мафии, опасность нездоровой сельскохозяйственной продукции", — могу лишь согласиться с его словами.

Граница Венгрии и Украины давно является одним из основных мест переправки контрабанды, на которой ловили даже украинских дипломатов и их родственников. Контрабандисты настолько обнаглели, настолько чувствуют свою безнаказанность, что пытались нелегально ввезти даже советский вертолет. Операция торговцев оружием провалилась, но, сколько всего помельче попало через Венгрию в Евросоюз, даже сложно представить.

Так что неудивительно, что официальный Будапешт бьет тревогу и допускает столь нелестные выражения в адрес своих восточных соседей.

Но так ли все плохо? И если да, то почему ЕС столь активно борется сейчас за Украину?

Борьба за "правильных" мигрантов

В начале 1990-х европейское общество столкнулось с демографическим кризисом (длится и сейчас), который пытаются компенсировать за счет миграции. Такая политика долгие годы является поводом для разногласий между разными управленческими командами, часть из которых выступает за либерализацию миграции, а другая — придерживается правоконсервативного подхода. Правые идеи становятся популярны в Европе, их носители зачастую видят в украинцах своих — белых христиан, в отличие от выходцев из Северной Африки и Ближнего Востока. Поэтому украинский народ рассматривается частью европейских элит как народ-донор, способный легко интегрироваться в европейское общество.

При этом экономика зиждется на наемных рабочих, которых в стареющем европейском обществе не хватает. Рынок труда в Евросоюзе несколько специфичен — жители ЕС, по сути, получают блага от "высасывания" ресурсов из стран так называемого третьего мира, или, как его еще называют сегодня, глобального Юга. Вследствие в том числе и этого уровень жизни в Европе гораздо выше и требует высокого уровня затрат на рабочую силу. Но редкий европеец пойдет на работу с низкой оплатой труда, в то время как мигрант будет рад даже небольшому заработку.

На этом фоне украинцы, можно сказать, оказались конкурентоспособными. Их рабочая сила легче стыкуется, является более квалифицированной и при этом такой же дешевой, как и у мигрантов из других регионов мира.

Украинцы без Украины?

Евросоюзу, конечно, не нужна по соседству страна с "неевропейскими взглядами" или пустая территория (кто же будет стоять на страже от тех самых "орков с востока"?). Им нужны легкий доступ к полезным ископаемым и черноземам, которые украинские власти готовы продать за бесценок. А украинцы в условиях с прогнившим от коррупции госаппаратом и "дегенерирующей" экономикой сами продолжат массово выезжать из страны всеми доступными способами.

Можно констатировать, что европейские столицы добились своей цели, о чем свидетельствует продолжающийся массовый отток трудоспособного населения. По разным оценкам, в странах Евросоюза сегодня проживает порядка 6,3 млн украинских граждан, которые эмигрировали из Украины после начала боевых действий. А по словам директора департамента образования и науки Львовской ОВА Олега Паски, лишь в 2025 году около 5 тыс. львовских старшеклассников уехали за границу. Чиновник ссылается на данные о количестве поступивших в местные вузы и организации среднего профессионального образования (СПО), которые недосчитались по 2 тыс. студентов, а также на снижение числа одиннадцатиклассников.

Для сравнения: в Луганской Народной Республике в 2025 году в организации СПО поступило значительно больше, чем в прошлом, — более 5,5 тыс. школьников, сообщало министерство образования и науки ЛНР.

Что даст Украине ЕС?

Думаю, можно смело прогнозировать, что Украина в свою очередь получит прежде всего рост цен на продукты питания и потребительские товары, существенное повышение квартплат согласно европейской тарификации.

Отток молодежи из страны продолжится, а может, и усилится на фоне деклараций "мы одна большая семья". По доходам этих украинских членов семьи, смотри выше.

Можно спрогнозировать, что украинский крупный бизнес перестанет быть украинским. Земли сельскохозяйственного назначения и остатки крупной промышленности перейдут под контроль западных транснациональных корпораций. Доля государственного сектора экономики, а значит, и доходы государства существенно снизятся.

Что же еще?

Вроде бы не существенно, но, на мой взгляд, крайне примечательно: с нового года на Украине перестанут производить коньяк. То есть, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, с января 2026 года украинские производители "коньяка" должны называть его "бренди".

Вряд ли, конечно, такие перспективы сегодня пугают жителей Украины больше, чем ТЦК. А ведь именно ЕС всячески ставит палки в колеса мирному плану США и какому-либо иному дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Присоединившись к Евросоюзу, о какой самостоятельности государства можно будет говорить, если уже и сейчас Еврокомиссия пытается всячески ущемлять в правах правительства стран — членов объединения. Сам же ЕС все более очевидно становится неким подобием военного ведомства, а никак не экономическим и политическим объединением. В этом, думаю, также кроется и ответ на вопрос: почему Брюссель так долго тянет с принятием Украины в свои ряды и так "воодушевился" именно сейчас.

Разные народы — разные подходы

Пример с ростом количества студентов в ЛНР показывает, что подход в отношении жителей бывшей Украинской Советской Социалистической Республики со стороны России кардинально отличается от европейского.

Читайте также

3 года после 30 лет: что воссоединение с Россией дало новым регионам

Массовое строительство на территориях, освобожденных от власти, установившейся в Киеве после госпереворота 2014 года, поражает. Я уже описывал этот процесс — буквально за три года после воссоединения с РФ во многих городах и поселках были восстановлены фонтаны, театры, библиотеки и школы. Строятся мосты и новые автомобильные трассы, которые соединяют города новых регионов с Крымом и "Большой землей", как это принято называть в здешних краях. Масштабные инфраструктурные проекты реализуются в короткие сроки, что становится реальным импульсом в развитии регионов, не пожелавших оставаться под контролем Киева.

Благодаря мерам государственной поддержки со стороны центральной власти России здесь развиваются промышленность, сельское хозяйство, малый и средний бизнес. Помогают в этом субсидии, лизинг, льготное кредитование. В рамках свободных экономических зон модернизируется производство и увеличиваются объемы выпускаемой продукции.

Эти процессы демонстрируют, что РФ, в отличие от Европы, не использует бывших украинских граждан в своих целях, а делает все для того, чтобы обеспечить достойный и комфортный уровень жизни непосредственно там, где эти люди живут.

Неоднозначная интеграция

Украинское общество, ставшее жертвой собственной плутократии, является для соседей с Запада, с одной стороны, источником угроз, в виде потоков контрабанды, наркотиков, оружия и криминальных кадров с боевым опытом, а с другой — источником более квалифицированной рабочей силы, граждан с более близкими ценностными ориентирами, чем "традиционные" мигранты.

Увы, сложные политические и общественные вопросы нельзя решить простыми методами… например, как рекомендовал Полиграф Полиграфович Шариков, "взять все, да и поделить". Интеграционные процессы разных категорий украинского общества как в Евросоюз, так и в Россию будут сопровождаться как болезненными неонацистскими флешбэками и уголовными процессами, так и блестящими научными открытиями, значимыми экономическими достижениями и нестандартными и эффективными управленческими решениями. Разница лишь в том, что для России украинцы — братья, а для Европы — доноры.

ТАСС выступает против употребления алкоголя и наркотиков

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru