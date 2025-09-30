Алексей Албу — об итогах первых лет после вхождения Донбасса и Новороссии в РФ, а также жизни в соответствии с российскими стандартами

Как одессит, попавший на Донбасс после страшного массового убийства в одесском Доме профсоюзов (2 мая 2014 года) и проживший в Луганске более 10 лет, в День воссоединения я испытываю двоякие чувства.

С одной стороны, радость за то, что наша Родина, несмотря на тяжелейшие условия военных действий, возрождается, что шаг за шагом города и земли очищаются от фашизма. Радость за то, что наконец-то период разрухи заканчивается: куда ни посмотри — массовые восстановительные работы. С другой стороны, я испытываю грусть от того, что моя родная Одесса все еще находится под контролем киевской власти.

В России мы — свои

Когда мы говорим о воссоединении новых регионов с Россией, надо не забывать, что они никогда не были "своими" для украинского государственного проекта. И Донбасс, и русскоговорящий юг Украины оставались все годы украинской "независимости" "Золушкой" для злой киевской "мачехи", даже в тот короткий период, когда в президентском кресле сидел выходец из Донецкой области Виктор Янукович.

В России мы — свои. И этот факт морального порядка, несомненно, перевешивает для большинства из нас те трудности, которые встретились и еще встретятся на пути интеграции в "большую" Россию.

По историческим меркам три года — очень короткий срок. Тем не менее с момента воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей удалось добиться больших результатов в различных сферах жизни общества — в восстановлении инфраструктуры, социальной сфере, экономике, синхронизации правового поля и т.д. Несмотря на трудности, связанные с боевыми действиями и последствиями разрухи, направление развития очевидно — движение к стабильности и обновлению.

Очень важно, что помощь в восстановлении новых областей и республик оказывают не только федеральные власти, но и власти российских регионов. Люди чувствуют эту "горизонтальную" связь с "большой" Родиной. Схема, испробованная в Крыму, была масштабирована на все освобожденные территории, и у городов и поселков Донбасса и Новороссии появились регионы-шефы, чью помощь невозможно переоценить.

Одним из главных приоритетов политики России на освобожденных территориях стало возрождение разрушенных в результате боевых действий городов и сел. Темпы и масштабы строительства и ремонтов в ряде районов настолько велики, что местные жители сравнивают их с советскими временами, — новые микрорайоны и даже целые города вырастали буквально на глазах. И речь не только об отстроенном Мариуполе: масштабное строительство, ремонты фасадов и крыш, замена подземных коммуникаций, строительство ЛЭП и новых дорог ведутся повсеместно — от Северодонецкой агломерации до Бердянска и Скадовска.

Во многих городах и поселках восстановлены фонтаны, театры и библиотеки. Строятся мосты и новые автомобильные трассы, которые соединяют города новых регионов с Крымом и "Большой землей", как это принято называть в здешних краях. "Сухопутный коридор" в Крым — масштабный инфраструктурный проект, который имеет стратегическое значение, был реализован менее чем за два года и позволил связать полуостров с Мелитополем, Бердянском, Мариуполем, Новоазовском и Таганрогом. Протяженность маршрута от пункта пропуска "Чонгар" до границы Ростовской области (АПП "Весело-Вознесенск") составляет почти 400 км. Новые автомобильные трассы, созданные фактически с нуля, связали также Мариуполь с Донецком, Донецк — с Луганском, Луганск — с Красным Лучом, Краснодоном, Свердловском и т.д. У меня нет точной информации, сколько тысяч километров новых дорог появилось с момента возвращения в Россию, но визуально это количество действительно велико и не сравнимо с уровнем при "старом режиме" (с 1991 по 2014 год в ЛНР и ДНР и по 2022 год в Херсонской и Запорожской областях).

Благодаря мерам государственной поддержки в новых регионах развиваются промышленность, сельское хозяйство, малый и средний бизнес. Помогают в этом субсидии, лизинг, льготное кредитование. В рамках свободных экономических зон модернизируется производство и увеличиваются объемы выпускаемой продукции.

В едином государстве единые правила

Основная часть законодательной базы новых регионов как субъектов РФ сформирована, а дальнейший законодательный процесс преимущественно носит корректирующий и дополняющий характер.

Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, говоря о правовой и институциональной интеграции республики, сообщил 25 сентября, что со дня вхождения в состав Российской Федерации Народным советом ЛНР принято 227 региональных законов. По его словам, благодаря нормативно-правовым актам в сфере местного самоуправления в новом субъекте Федерации появилось 11 городских и 17 муниципальных округов, определены правовые основы местного самоуправления.

Что касается развития горизонтальных связей новых регионов со "старыми" (если, конечно, корректно их так называть), то, например, с момента вхождения ЛНР в состав России было подписано 49 соглашений о сотрудничестве с парламентами.

Уровень жизни и социальные гарантии — в фокусе внимания

Интеграция с Россией постепенно выводит регионы на новые социальные стандарты. Зарплаты и пенсии пусть медленно, но растут, увеличиваются пособия. С 1 февраля 2025 года проиндексированы более 40 видов выплат, включая материнский капитал, размер которого в ДНР достиг 612 тыс. рублей.

На территории республик и областей заработали российские программы поддержки семей: льготная ипотека, ежемесячные выплаты при рождении детей, обеспечение жильем различных категорий граждан. Параллельно поднимается уровень образования за счет ремонта школ, оснащения их современной техникой, подготовки педагогов. Так, например, за три года в Луганской Народной Республике были проведены ремонтно-восстановительные работы в 531 общеобразовательном учреждении, из них 395 школ, 130 детских садов, 6 колледжей.

По словам министра образования и науки ЛНР Ивана Кусова, совершенствуются и инструменты развития системы образования региона. Проделан огромный пласт работ: от ремонтов школ и детских садов до внедрения электронных журналов. Однако многое еще предстоит: впереди ЕГЭ, повышение качества образования, лицензирование образовательных организаций и другие важные задачи.

Также запущена работа органов опеки и попечительства, что особенно важно в нынешних условиях. В республике проживает почти 3 тыс. детей-сирот и более 1,7 тыс. недееспособных или ограниченно дееспособных граждан. По словам спикера парламента ЛНР, с 2024 года почти 1,5 тыс. ребят из этой категории смогли отдохнуть и оздоровиться, что также является существенной поддержкой.

Все ли довольны?

Большинство населения новых регионов отмечает позитивные изменения, но, как в любой ситуации, конечно, находятся и те, кто высказывает недовольство. Думаю, будет корректно сказать, что подавляющее большинство согласно с интеграционным курсом и направлением изменений, а неудовлетворение связано скорее с тем, что приведение уровня жизни к российским стандартам происходит не так быстро, как хотелось бы.

Остаются и специфические местные трудности, личностные нюансы. Например, в конкретном населенном пункте или рядом с домом какого-либо гражданина пока не решена какая-то проблема или он столкнулся в принципе с трудноразрешимой или неразрешимой вовсе задачей. Критические замечания могут быть связаны с такими временными неудобствами, как перекрытие дорог из-за ремонта, замена канализационных труб, шумные строительные работы.

Чего греха таить — некоторые до сих пор не могут привыкнуть к новому укладу, жить по закону, считают, что можно вести дела "как при Украине" — например, договариваться, чтобы новые власти закрывали глаза на те или иные, мол, мелкие правонарушения. Но "как при Украине", к счастью, уже не будет — путь серых схем ведет к плохому финалу. Я не идеализирую ситуацию в России, но уровень "низовой" коррупции после воссоединения действительно серьезно снизился.

Важно помнить, что регионы вошли в состав РФ в далеко не лучшем состоянии. Модернизировать необходимо практически все. Это обстоятельство влияет на настроения общества не меньше, чем боевые действия, ведь сделать все в одночасье невозможно. Это приводит к эффекту высокой базы — ожидания общества в первые месяцы были крайне задраны, и некоторые люди считали, что после воссоединения новые власти восстановят все и сразу.

Тем не менее, по моему субъективному мнению, подавляющее большинство, к которому я отношу и себя, позитивно относится к тому, что видит вокруг. Новые детские сады, больницы и школы, благоустроенные парки, спортивные и детские площадки, восстановленные коммуникации воспринимаются как свидетельство серьезных намерений и долгосрочных планов. А темп и масштаб восстановительных работ дает надежды на то, что все будет отремонтировано и отстроено.

Конечно, став частью России, мы столкнулись и с общероссийскими проблемами, о которых жители страны знают не хуже меня. Но людям в новых регионах есть с чем сравнивать.

Что было бы, если… новых регионов было больше?

Зная, какая сегодня жизнь в Луганске, Донецке, Мариуполе, Мелитополе и других освобожденных городах, берусь спроецировать происходящие в них интеграционные, социальные, экономические, культурные и другие процессы на мой родной город, Одессу.

Если бы Одесса три года была в составе России, то я уверен, что историческое и культурное наследие сохранялось бы. Я знал бы точно, что из музейного фонда не будут пропадать редчайшие экспонаты. Как одессит, я был бы рад, что мне никто не запретит говорить на родном русском языке или не назовет улицы именами чуждых нашему городу людей и тем более — настоящих коллаборационистов времен Великой Отечественной войны, предателей Родины, против которых сражались мои дед и прадеды. Я знаю точно, что мне было бы приятно гулять по родному городу и наслаждаться его видами, смотреть на отреставрированные фасады старинных зданий, которые сегодня рушатся (и не от военных действий). Я был бы рад, что заводы, построенные в советское время, восстановлены и выпускают высокотехнологичную продукцию. Я был бы счастлив, если бы увидел восстановленное Черноморского морского пароходства, рожденного еще в Российской империи (в 1833 году) и ставшего самым крупным в мире при СССР.

А больше всего я был бы рад, если бы город очистился от коричневой нечисти, которая учит одесситов, как жить. Но Одесса продолжает рассыпаться на глазах, тонуть в грязи, страдать от украинских запретов и ограничений, праздновать чужие праздники и молчать на родном языке.

Что будет дальше?

В ближайшие годы на территории новых регионов запланировано восстановление и запуск крупных промышленных предприятий, развитие портов, расширение транспортных узлов. Рассматриваются и проекты в сфере туризма, включая переориентацию промышленной инфраструктуры Мариуполя на курортное направление. На живописной Арабатской косе, разделяющей Азовское море и озеро Сиваш, появится новый город. Строительство транспортной инфраструктуры — железных дорог и аэропортов — также перспектива ближайшего будущего.

Три года — срок небольшой, но он уже позволил оценить разницу в подходах к развитию регионов и в отношении со стороны центральных властей. Если Россия предлагает курс на восстановление, развитие и социальные гарантии, то Украина начиная с самого своего рождения в 1991 году демонстрировала противоположное — упадок и деградацию.

Для жителей новых регионов жизнь в составе России означает одно: уверенность в завтрашнем дне и перспективы дальнейшего роста. Конечно, мне хочется, чтобы и моя родная Одесса тоже вернулась в состав нашей большой Родины.