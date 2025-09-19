Андрей Низамутдинов — о том, как украинцы восстают против бусификации, почему за недавнюю акцию протеста никого не наказали, а в партии "Слуга народа" звучат выпады против ее руководителя Зеленского

"Граждане — не рабы!" — этот лозунг, напоминающий строчку из советского букваря, в последние дни не раз звучал на Украине в разных вариациях и на разных площадках. В том числе и на киевском майдане Незалежности, где несколько сотен людей собрались в знак протеста против законопроекта, ужесточающего уголовную ответственность за самовольную отлучку или дезертирство из части. И пусть этой спонтанной акции было далеко до хорошо подготовленных и профинансированных из-за рубежа "майданных революций", она все же показала: котел недовольства режимом Владимира Зеленского перегрет, пар начинает прорываться наружу. В этой ситуации киевской власти не остается ничего другого, как начать готовиться к "трудным решениям".

Неладно что-то в "зеленском королевстве"

Об азбучной максиме "Мы не рабы" вспомнил и депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу, который в своем YouTube-канале поделился впечатлениями от встречи депутатской фракции с Зеленским. По словам парламентария, он намеревался "передать Владимиру Александровичу пожелание избирателей, <…> просьбу, пожелание вмешаться и посодействовать тому, чтобы на Украине остановили эту позорную, как мы называем, бусификацию, и чтобы он сделал все зависящее от него, чтобы на Украине прекратилось отношение к гражданам и в армии, и в тылу как к рабам". "То есть в армию не загонять угрозами и силой и не удерживать силой и не удерживать, как рабов, силой граждан в государстве", — пояснил Мазурашу.

Передать свою просьбу у депутата не получилось — "очередь не дошла". Зато получилось узнать настрой Зеленского: "Владимир Александрович дал понять, что он, как и другие забронированные, решительно настроен воевать до последнего. Но, конечно, чужими руками".

Не стану преувеличивать: высказывания отдельно взятого парламентария из правящей фракции ("Слугой народа" руководит сам Зеленский) — это, разумеется, не полноценный бунт на корабле. Но и игнорировать их не стоит, потому что они в немалой степени отражают настроения общества по отношению к правящей верхушке.

Страшно далеки от народа

Высказывания Мазурашу были адресованы соотечественникам, которые в курсе всего происходящего, а вот российскому читателю, далекому от современных украинских реалий, могут потребоваться некоторые пояснения. Например, бусификация — это рожденный населением синоним принудительной мобилизации: мужчин призывного (или кажущегося призывным) возраста без разбору хватают на улицах, силком запихивают в микроавтобусы ("бусы") и доставляют в ТЦК (военкоматы), где без долгих слов вручают повестки, причем даже тем, у кого есть противопоказания по службе в армии. Подконтрольные властям СМИ, а таких на Украине большинство, о подобных случаях, как правило, не сообщают, зато соцсети полнятся сюжетами о силовых задержаниях и избиениях. Хватает, правда, и видеороликов, показывающих, как толпа граждан, по преимуществу женщин, вступает в драку с военкомами, чтобы отбить задержанных ими мужчин.

Иными словами, требование остановить бусификацию — это про то, чтобы "в армию не загонять угрозами и силой". А "не удерживать, как рабов, силой в государстве" — это про запрет выезжать из страны. До недавнего времени он распространялся на всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Лишь буквально несколько недель назад выезд был разрешен молодым людям 18–22 лет, после чего тысячи юношей поспешили отправиться за рубеж. Кстати, послабление было сделано именно под давлением снизу, тогда как многие американские и европейские покровители киевского режима, изрядно уставшие от бремени финансирования украинской армии, настаивали на снижении призывного возраста до 18 лет.

Что же касается "забронированных, воюющих чужими руками", то это, понятное дело, как раз про чиновников и депутатов, про правящую верхушку во главе с просроченным президентом и тех, кто ее обслуживает. А также про их родню. Это ведь только простолюдины вынуждены месяцами прятаться по домам, давать взятки, чтобы "отмазаться" от призыва, на свой страх и риск пытаться нелегально пересечь границу. У "элитки" все схвачено: в кого ни ткни — у всех, от главы правительства и министров до мэров и военкомов, сыновья, братья, племянники и кумовья давно перебрались за рубеж. И это ни разу не преувеличение. Родной брат премьер-министра Юлии Свириденко работает в Лондоне, в Британии учатся трое сыновей мэра Львова Андрея Садового. У мэра Николаева Александра Сенкевича дети в Польше, у министра соцполитики Дениса Улютина дочь учится в Эстонии, у военкома Игоря Швайки, который называл уехавших за границу на учебу "крысами, бегущими с корабля", собственные дети находятся в Бельгии. И так далее и тому подобное…

Неадекватная политика

К слову сказать, на неадекватность решений киевской правящей верхушки и ее отрыв от действительности указывают не только на Украине — все чаще это происходит и на Западе. Буквально на днях авторитетный американский журнал Foreign Policy опубликовал статью с красноречивым заголовком "Зеленский теряет связь с реальностью". "Окружение Зеленского существует словно в вакууме. Они живут в пузыре", — цитирует автор своего анонимного собеседника, представленного как "аспирант из Киева и военный аналитик".

В качестве одного из примеров такой неадекватности в статье упоминается летний скандал вокруг попытки Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака взять под свой непосредственный контроль ведомства, занимавшиеся борьбой с коррупцией. Следствием этой попытки стали многочисленные акции протеста, в результате Зеленский пообещал вернуть антикоррупционным ведомствам полную свободу действий. По версии автора, тот уступил, потому что испугался реакции гражданского общества, поддерживающего борьбу против коррупции.

На мой взгляд, расклад был иной: дело в том, что эти антикоррупционные ведомства были созданы по прямому указанию западных спонсоров киевского режима и находились под их непосредственным контролем. Попытка их переподчинения вызвала у этих спонсоров сильное недовольство, о чем они прямо и заявили, да еще и профинансировали организацию акций протеста. Так что испугался Зеленский не какого-то там гражданского общества, а вполне конкретных и сильно рассерженных западных покровителей. Что, впрочем, не отменяет тезиса о неадекватности его действий, а лишь разворачивает вектор этой неадекватности в другую сторону.

Второй пример — упомянутая в самом начале акция протеста на киевском майдане, участники которой выступили против ограничения и без того жалких прав военнослужащих. Вот она и в самом деле была спонтанной, потому и не повлекла за собой заметной реакции со стороны властей.

Автор Foreign Policy приходит к "очевидному выводу": Зеленскому "нужны новые советники", чтобы "восстановить нарушенную связь с украинской общественностью, пока она в нем не разуверилась". На самом деле вывод спорный и явно запоздалый, но для нас важнее другое: Foreign Policy считают проводником взглядов американского политического истеблишмента, и появление в таком издании подобной статьи можно рассматривать как еще одно проявление растущего разочарования в Зеленском со стороны США.

Трудные решения

Как бы ни был Зеленский неадекватен, но на сигналы, угрожающие его существованию, он не реагировать не может, особенно если эти сигналы поступают с самых разных сторон. Именно такой попыткой реагирования стала встреча с правящей фракцией "Слуги народа", на которой, по сообщениям ряда украинских СМИ, Зеленский анонсировал "трудные решения", которые придется принять, если положение Киева на поле боя ухудшится. По рассказу депутата Мазурашу, на встрече Зеленский сообщил, что на будущий год для продолжения военных действий потребуется $120 млрд, из которых половина вроде бы имеется, а вторую половину "еще непонятно, где брать".

Собственно, вариантов "где брать" не так много, и не случайно цифровые выкладки Зеленский повторил публично в ходе совместной пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой: "Цена одного года — $120 млрд. 60 — это украинский бюджет, 60 нам нужно еще найти на следующий год. <...> План А для нас — это завершить войну, план Б — найти $120 млрд". На мой взгляд, выглядело как откровенный шантаж: хотите, чтобы мы продолжали воевать, — гоните деньги, а иначе мы поднимем лапки кверху.

По свидетельству украинского сетевого издания "Страна", в последнее время о завершении войны и грядущих выборах заговорили и многие депутаты от правящей "Слуги народа". Сроки называют разные: одни говорят о "паре месяцев", другие упоминают начало будущего года. При этом все ссылаются на общение с представителями офиса Зеленского, которые "в непубличных коммуникациях сейчас любят намекнуть, что "скоро конец".

Нельзя, впрочем, исключать, что утечки по поводу "трудных решений" — это всего лишь очередной способ вымогательства, который украинская правящая верхушка использует для выколачивания денег из западных спонсоров. Не случайно в последние дни так активизировались дискуссии по поводу тех или иных способов использования замороженных российских активов. Собственно говоря, именно позиция брюссельской Еврокомиссии и ряда европейских столиц, прежде всего Лондона, Парижа и Берлина, является сегодня главным препятствием для политического урегулирования конфликта на Украине.

Но какие бы способы ни изобретали европейцы, Зеленскому и его окружению все равно стоит начать готовиться к неизбежному. Судя по всему, крысы уже приготовились бежать с тонущего корабля. Чтобы спастись самому и не утянуть за собой на дно все, что пока еще осталось от Украины, у него есть единственный вариант: принять по-настоящему трудное, но зато дающее реальные гарантии выживания решение — согласиться на переговоры с Россией на ее условиях.