Алексей Албу — о признаках обрушения фронта ВСУ и экстренных мерах, принимаемых Киевом

Новости с Украины не перестают шокировать всех, кто следит за ситуацией в этой стране. Издевательства над мобилизованными в учебных центрах, мягко говоря, пренебрежительное отношение к личному составу со стороны командиров ВСУ и высокая смертность стали страшной обыденностью, но не остаются незамеченными. Все активнее это приводит к сопротивлению со стороны самого украинского общества.

Противостояние и отъезд

Люди используют как боевое оружие, которого сегодня довольно много и у гражданского населения, так и подручные средства — например, топоры и лопаты. Территориальные центры комплектования и соцподдержки (ТЦК) поджигают, их сотрудников подрывают на работе и даже в собственных автомобилях. Я не обеляю эти поступки, но, по сути, люди как могут и умеют, так и борются за свою жизнь или мстят за родных.

Волна желающих выехать из собственной страны также не спадает. Так, в первом полугодии 2025 года в ЕС выросло число прошений от украинцев о предоставлении убежища. Количество заявлений достигло рекордных значений с 2023 года — 15 172, указало Агентство Евросоюза по вопросам убежища (EUAA).

В то же время, по данным Офиса генпрокурора Украины, с 2022-го по июль 2025-го открыто свыше 200 тыс. производств за самовольное оставление части (ст. 407) и более 50 тыс. — за дезертирство (ст. 408).

И это только официальные цифры.

Чем интенсивнее мобилизация, тем ближе ее конец

В условиях массового дезертирства и провалов на линии боевого столкновения (ЛБС) украинская власть оказалась в ситуации, когда, с одной стороны, ей нужно усиливать мобилизационные мероприятия, чтобы латать дыры на фронте, с другой — это приводит к росту недовольства и сопротивления в обществе, усталости от военных действий и массовому бегству из страны.

Чем больше мобилизованных — тем меньше оставшийся потенциал. Ведь "пить воду" из этого "колодца" невозможно вечно. И судя по последним новостям, мобилизационный лимит практически достигнут.

Классовый характер мобилизации

Ни для кого не секрет, что в украинской армии воюют две категории людей: те, кто не смог откупиться от ТЦК, то есть люди бедные, преимущественно из сел, и те, кто на войне зарабатывает. Когда я пишу о потолке мобилизационного ресурса или лимитах, достигнутых в этом процессе, я имею в виду не то, что на Украине вовсе заканчивается население, а то, что заканчивается та его часть, которую властям можно бросить на убой.

Ведь украинские (да и не только) курорты переполнены респектабельными и еще не старыми украинцами, которые теоретически могли бы поучаствовать в боевых действиях. Но этого никогда не произойдет. У каждого из них есть "соответствующее основание", чтобы избежать участи пушечного мяса.

Темпы мобилизации ниже уровня потерь: сплошной линии обороны больше нет

Еще в июле 2025 года украинские СМИ, со ссылкой на военнослужащих ВСУ, сообщали, что недостаток личного состава привел к тому, что линия обороны перестала быть сплошной. По словам украинских военных, это приводит к тому, что бойцы РФ чаще заходят к ним в тыл, что осложняет возможности удержания боевых позиций.

Проблему с нехваткой военнослужащих в Вооруженных силах Украины подтверждает Telegram-канал Shot, который со ссылкой на "взломанные документы офицера ВСУ" пишет об экстренной мобилизации примерно 122 тыс. человек. Это сообщение официально не подтверждено (к подобным сливам с пометкой "хакеры" уже неоднократно были вопросы), однако тренд на ужесточение мобилизации на Украине действительно есть. Замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса 2 сентября прямо заявил: общая мобилизация продолжится "даже в случае прекращения огня".

Ужесточение мобилизационных мероприятий наряду с невозможностью организовать сплошную оборону даже на стратегически важных участках фронта говорит о том, что у Украины имеются серьезные проблемы. Если тенденция на усиление мобилизации сохранится, то Киев в скором времени упрется в самый настоящий потолок мобилизационного ресурса.

Качество пополнения: ускоренное обучение и отсутствие мотивации

При наборе людей возникают вопросы — "кого" и "как" готовят.

Украинские и западные медиа отмечали: ускоренные курсы, перегруженные учебки и управленческие сбои бьют по качеству мобилизованных и по их мотивации. При этом союзники киевского режима наращивают программы подготовки военнослужащих (Operation Interflex в Британии продлена и углублена), но проблему последних лет этот метод, может, и способен решить, однако далеко не сразу.

Заграница поможет? Не факт

В условиях, когда мобилизация забуксовала, латать дыры пытаются с помощью иностранцев.

В Иностранный легион, который действует в составе Сухопутных войск Украины, на протяжении последних лет шло немало военнослужащих других стран — где армейские зарплаты значительно ниже. Associated Press прямо писало, например, о сотнях колумбийцев, для которых выплаты на Украине кратно выше домашних.

Иностранные наемники хоть и участвуют в боевых действиях, однако в полной мере решить проблему нехватки личного состава — только с помощью привлечения "солдат удачи" — точно не получится. Да и случаи гибели иностранцев также регулярно фиксировались в мировых СМИ. То есть этот метод не панацея.

"Вперед, на Запад"

На этом фоне успешно продолжается наступление армии России. Летом ВС РФ активно продавливали оборону противника на донецком направлении. В августе фиксировался резкий рывок в районе Доброполья (севернее Покровска). Это вынудило Киев перебрасывать резервы.

Наступательные действия продолжаются практически по всей линии фронта, среднемесячный темп продвижения составляет 600–700 кв. км, заявлял начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов.

Сопротивление должно стать организованным

Так что, если Украине в ближайшие месяцы не удастся решить проблему мобилизации, фронт посыпется.

Решить ее можно двумя путями: либо отловить тех украинцев, кто до сих пор хорошо прячется, либо начать мобилизовывать представителей местных элит. По второму пути украинская власть никогда не пойдет. Это значит, что мобилизационный беспредел будет усиливаться.

Сопротивление на Украине хоть и активно, но дезорганизованно, а значит, малоэффективно. На мой взгляд, если бы недовольных, готовых к борьбе граждан удалось собрать воедино и организовать, вполне возможно, украинская власть пала бы в ближайшие месяцы. А спонтанный характер сопротивления зачастую просто приводит людей за решетку. Киевский-то режим сумел состряпать организованную систему подавления и управления.

Тем не менее тот масштаб сопротивления, с которым столкнулся Киев, говорит о том, что украинское общество в целом не хочет погибать за непонятные ценности и явно невыгодные для него цели, а также что в дальнейшем проводить мобилизационные мероприятия станет только сложнее.