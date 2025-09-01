Убийство Андрея Парубия: бумеранг "майдана" настигает своих лидеров

Павел Кухаркин — о том, что связано с личностью погибшего и как проходят зачистки на Украине, а порой и за ее пределами

30 августа был убит Андрей Парубий — один из лидеров "майдана", основатель праворадикальной партии и прародитель современного украинского нацизма.

Собственно, как крайне неуравновешенного человека с дефектами речи, радикала и кровавого преступника я его и запомнил с 2014 года.

Снова Львов

Случившееся — это не первое резонансное убийство, которое произошло в "городе Лэва". Совсем недавно, буквально год назад, там же убили другого представителя украинского национализма — Ирину Фарион. Ключевое отличие, на мой взгляд, в том, насколько умело было реализовано убийство сегодняшних дней. Хотя подозреваемый и пойман, пока сложно делать выводы — того ли схватили. Да и не нам их делать, а профессионалам после тщательного (надеюсь) расследования.

Тем не менее если посмотреть видео убийства, то видно, как человек, который замаскировался под курьера — доставщика еды, подъезжает к Андрею Парубию, догоняет его и в упор расстреливает. Но! Делает это в мертвой зоне работы камеры — изображение четко заслоняют листья, — из-за чего не видно многих деталей. После этого технично уезжает — мимо большинства камер слежения.

На мой взгляд, киллер наверняка хорошо знал Львов. Город был практически родным и для экс-лидера "майдана" (родился во Львовской области, становление прошел в самом Львове).

Ранее на Украине были также ликвидированы и другие националисты, но примечательно, что именно Львов становится местом ликвидации символов этой идеологии.

Кто такой Парубий

Андрей Парубий с начала развала Советского Союза, по сути, был одним из главных националистов и, не побоюсь этого слова, нацистов на Украине.

Еще в 1988 году он возглавил патриотическую молодежную организацию, которая занималась "восстановлением памяти о воинах УПА (запрещена в РФ)". И если бы не приближавшийся конец СССР, то наверняка он бы закончил свою жизнь в тюрьме. Уже в годы независимости Украины он создал партию, которая сегодня известна как Всеукраинское объединение "Свобода" и славится своей бандеризацией, русофобией и радикализмом.

Члены этого политического объединения неоднократно нападали на гражданских, делали ксенофобские и нацистские высказывания. По сути, это одна из первых ультраправых партий, которая имела вес на Украине и принимала участие в разжигании сегодняшнего конфликта.

В 2010 году Парубий отметился тем, что бросил дымовую шашку во время заседания Рады в момент голосования за продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму (Харьковские соглашения). Он был одним из участников "оранжевой революции", но широкую известность приобрел все же уже после второго "майдана".

Парубий и "майдан"

Я из тех, кто убежден: Андрей Парубий был одним из лидеров "майдана", тем человеком, кто призывал к кровавому государственному перевороту, он же причастен к расстрелу "Небесной сотни". Конечно, сам он никогда не признавал, что саботировал, например, зачистку гостиницы "Украина" силовиками от тех пресловутых снайперов, которые, по разного рода данным, расстреляли штурмующих. Впоследствии даже деревья, которые могли бы указать четкий баллистический путь пуль, были спилены уже новопришедшей властью. Так что по сегодняшний день 100-процентных доказательств того, кто и как убил десятки людей на "майдане", украинское следствие не предоставило.

По идее, новой власти это было и не нужно. А ведь той самой властью среди прочих стал и сам Парубий, заняв кресло сначала секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, а после — и кресло спикера Верховной рады.

Трагедия в Одессе

Когда на Украине развивались сепаратистские настроения среди тех людей, которые не были согласны с новой властью, с теми методами и идеологией, которые она несет, произошел еще один ужасный и кровавый эпизод в современной истории Украины.

Это пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Незадолго до трагедии Парубий в должности секретаря СНБО присутствовал там на заседании по безопасности. Обсуждались меры борьбы против несогласных с итогами "майдана". Многие напрямую называют его прямым организатором этого побоища. Собственно, спустя короткое время и был реализован этот страшный сценарий, который вновь унес десятки жизней и стал "новой Хатынью".

Позволю себе лирическое отступление. Впоследствии люди праворадикальной украинской идеологии стали и вовсе насмехаться над этой трагедией — даже устраивать шашлыки на 2 мая в непосредственной близости от сгоревшего здания Дома профсоюзов. По моим данным, это люди "Правого сектора".

Череда убийств

Однако связь с главарями подобных событий — это далеко не гарантия того, что ты не станешь их целью.

Как, например, националист Демьян Ганул — убит 14 марта 2025 года. Его с Парубием роднило участие в одесской трагедии. Можно сказать, он был важным свидетелем событий тех дней. А помимо этого и насмехательства над жертвами террора, Ганул был также знаменит и своими разборками с неугодными, декоммунизацией, рэкетом и скандалами вокруг ТЦК.

Ирина Фарион, которую я уже упоминал (ликвидирована 19 июля 2024 года) была также участницей ВО "Свобода", основанной Парубием, и имела немалое влияние на праворадикалов.

Примечательно, что если по этим персонажам можно говорить, мол, они нажили достаточное количество врагов и список из потенциальных убийц может быть огромен даже среди "своих", то вот с Парубием так сразу и не скажешь. Точнее, конечно, думаю, желающих тоже было немало, но он явно был выше и мог, знал больше — но это и могло сыграть злую шутку.

Здесь у меня напрашивается параллель с недавно ликвидированным Андреем Портновым (21 мая 2025 года, Испания). Украинский юрист явно знал много чего лишнего, незадолго до гибели, как пишут СМИ и сообщают разного рода источники, посетил и офис Владимира Зеленского, и ряд политиков, бизнесменов, близких к киевскому диктатору.

Кому выгодна смерть Парубия

Украинские медиа и чиновники могут сколько угодно рассказывать про "русский след" и "руку Кремля", на мой взгляд, все указывает на обратное.

В последнее время Андрей Парубий был в тени и ничем, кроме фотографии с автоматом в руках в начале 2022-го, и не отличился. Однако не так давно просил приставить к нему государственную охрану, но ему отказали. Организаторы убийства, очевидно, хорошо владели информацией о работе камер, знали пути отхода и как это сделать быстро и эффективно. Тут, на мой взгляд, уже не важно — связывает ли все вышеперечисленные убийства один заказчик или просто страна "майдана" пожирает своих кровавых лидеров, важно то, что он был не только ценным свидетелем, а и идейным исполнителем.

Парубий — тот, кто мог реально организовать новые протесты, вывести людей и способствовать перевороту. Учитывая, как шатается сейчас киевский режим и как даже самые маргинальные личности по типу Сергея Стерненко (кстати, на него также было совершено покушение в мае 2025 года) уже угрожают Зеленскому митингами, Парубий мог совершить очередное убийство народных масс, если бы того требовала ситуация.

В отличие от, например, Александра Турчинова или Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, Парубий считается скорее его человеком), Парубий еще с советских времен пропитан идеалами преступников из УПА (запрещена в РФ) и был идейным украинским националистом, презирающим киевского наместника. Такие нынче не нужны ни Зеленскому, ни кому-либо еще в Киеве.

Совершенно не исключаю, что в недалеком будущем мы увидим еще не одно подобное убийство, ведь при преступном режиме их просто не может не быть.