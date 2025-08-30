Экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия убили 30 августа во Львове.

Реакция экспертов и политиков — в подборке ТАСС.

Человек с "майданным прошлым"

Стрельба на "майдане" в 2014 году была организована теми же людьми, которые стояли за протестами, а снайперами управлял Андрей Парубий, ставший позднее председателем Верховной рады, заявил французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле.

Эксперт также отметил, что на "майдане" видел Парубия и Дмитрия Яроша, которых он связывает с неонацистскими движениями, также давшими начало запрещенному в РФ "Азову"( признан террористической организацией).

"О покойниках либо хорошо, либо ничего"

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что о покойных либо хорошо, либо ничего, в данном случае - ничего.

"Я далек от разных криминальных расследований. По поводу этого человека мне не хочется ничего говорить", - добавил он.

"Националист и русофоб со времен СССР"

Кровь тысяч невинных граждан Украины в Киеве, Одессе, а также жителей Донбасса на руках Парубия, указал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

По его словам, Парубий - националист и русофоб еще со времен Советского Союза. "Он активный участник первого "майдана". Во время второго "майдана" он был организатором и координатором непосредственно силовых подразделений "майдана", лидером, так сказать, полевым комендантом "майдана", сказал Прозоров.

Кроме того, Парубий - виновник и организатор побоища 2 мая в Одессе, когда он исполнял должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, указал экс-сотрудник СБУ.

"Сыграл роль в законодательном оформлении неонацизма на Украине"

Убийство Парубия, который сыграл роль в законодательном оформлении неонацизма на Украине, может быть связано с зачисткой украинского политического поля со стороны команды Владимира Зеленского, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он отметил, что экс-спикер Верховной рады в бытность секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины координировал применение армии против гражданского населения Донбасса в 2014 году. По его словам, Парубий ответственен и за кровавые преступления майдана в Киеве и Одессе.

"Превратил февраль 2014-го в трамплин для собственной карьеры"

Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский назвал зачисткой бенефициаров госпереворота убийство Парубия.

По его словам, Парубий - "один из тех, кто превратил февраль 2014-го в трамплин для собственной карьеры".

"Получил должности в качестве вознаграждения за подготовку боевиков на "майдане"

Должности секретаря СНБО и спикера Рады Парубий получил в качестве вознаграждения за подготовку боевиков на "майдане", в том числе за координацию снайперов в гостинице "Украина" в Киеве, а также за причастность к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник.

Он отметил, что Парубию во время "майдана" была отведена роль так называемого коменданта, без которого нельзя было свободно пройти куда-либо.

Олейник считает, что убийство Парубия является заказным, его могли совершить из-за финансовых претензий и невыполнения обязательств, которые он взял на себя в должности спикера Верховной рады.

"Убили того, кто разрушал страну"

Депутат Палаты представителей (нижняя палата) Национального собрания (парламент) Белоруссии Олег Гайдукевич напомнил, что после госпереворота 2014 года на Украине убили очень много политических и общественных деятелей. "Особенно тех, кто посмел выступить против цветной революции, кто посмел сказать "не разрушайте страну", "не разрывайте связи с Россией". Сейчас убили и того, кто разрушал страну", - констатировал Гайдукевич. "Сколько людей погибло в ходе гражданской войны, репрессий, конфликта с Россией, который Запад щедро финансирует и на котором киевская власть так много зарабатывает. Вот цена "улицы" и цветной революции", - добавил он.

"Его убийство стало следствием террористического режима"

"Первое, что самое важное мы должны зафиксировать и донести нашим читателям, - это то, что это следствие террористического режима на Украине. Это следствие майданного и постмайданного периода, постмайданной политики, а сегодня - террористического режима", - сказал внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Рвался к власти по трупам людей"

Он рвался к власти по трупам людей, выполнял грязную работу на майдане и нажил себе множество врагов, указал экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров. По его словам, Парубий никогда не представлял интереса с точки зрения политики, депутаты Рады в свое время были "шокированы [его] назначением спикером парламента".

Килинкаров добавил, что Парубий, будучи на посту секретаря Совбеза Украины, имел контроль над военным бюджетом и мог не поделить его с кем-то, за что был убит.

"Он умел устраивать госперевороты"

Экс-спикер Верховной рады мог быть убит из-за того, что являлся специалистом по организации беспорядков и госпереворотов, считают различные политические источники. Один из них отметил, что "Андрей хорошо знал, как устраивать "майданы", намекнув, что это может быть связано с "ожиданиями неких грядущих политических потрясений в стране".