Рассчитывать на честное, справедливое расследование сегодня на Украине не приходится, отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Причины убийства бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия будут известны только после смены власти на Украине. Такую точку зрения выразил депутат Палаты представителей (нижняя палата) Национального собрания (парламент) Белоруссии Олег Гайдукевич.

"Во Львове убит, застрелен Андрей Порубий. Это бывший председатель Верховной рады и один из лидеров Евромайдана 2014 года. Кто убил? То ли это нынешние разборки во власти, то ли это деньги, будет известно только после смены власти в Киеве, потому что рассчитывать на честное, справедливое расследование сегодня на Украине не приходится", - сказал парламентарий, видеоролик опубликован в его Telegram-канале.

Депутат напомнил, что после госпереворота 2014 года на Украине убили очень много политических и общественных деятелей. "Особенно тех, кто посмел выступить против цветной революции, кто посмел сказать "не разрушайте страну", "не разрывайте связи с Россией". Сейчас убили и того, кто разрушал страну", - констатировал Гайдукевич. "Сколько людей погибло в ходе гражданской войны, репрессий, конфликта с Россией, который Запад щедро финансирует и на котором киевская власть так много зарабатывает. Вот цена "улицы" и цветной революции", - добавил он.