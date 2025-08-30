Будучи секретарем СНБО с февраля по август 2014 года, экс-спикер Рады непосредственно координировал действия штаба АТО по "зачистке Донбасса" и организации кровопролития

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в бытность секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны координировал применение армии против гражданского населения Донбасса в 2014 году. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Ответственнен Парубий и за начало АТО (силовая операция Киева в Донбассе - прим. ТАСС) и применение армии против гражданских протестов в Донбассе. Будучи секретарем СНБО с февраля по август 2014 года, Парубий непосредственно координировал действия штаба АТО по "зачистке Донбасса" и организации кровопролития", - сказал дипломат.

По его словам, Парубий ответственен и за кровавые преступления майдана в Киеве и Одессе. "Недооценить роль Парубия в организации майдана и госпереворота очень сложно. Парубий, будучи "комендантом майдана", непосредственно был связан и с организацией убийств на самом майдане, и с приходом туда грузинских снайперов, и с организацией пожара в Доме профсоюзов в Одессе, и далее-далее по списку тех кровавых преступлений, которые сопровождали госпереворот, произошедший в 2014 году. Роль Парубия также присутствует и в организации убийств людей в Одессе 2 мая", - сказал Мирошник.

Он отметил также политическую деятельность Парубия. "Будучи открытым бандеровцем и занимая должность спикера Верховной рады, Парубий приложил максимум усилий для того, чтобы принять законы, оправдывающие украинские дивизии СС, в том числе дивизию "Галичина". Был принят целый закон, который провозглашает их патриотами, а не коллаборационистами. И тут же был принят еще один закон, который всячески запрещал советскую символику, и предпринимались попытки приравнять Советский Союз, державу-победительницу, к нацистской Германии. И далее целый ряд законодательных актов, которые двигались в этом же направлении. Поэтому реализацию бандеровской политики именно в законодательстве Украины можно связывать с деятельностью Парубия, который больше трех лет был спикером Верховной рады. И пуля его настигла спустя практически ровно 6 лет после того, как он вышел из Верховной рады, освободив кресло спикера", - сказал он.