Экс-депутат Рады Олейник рассказал, как Парубий получил должность в СНБО

По словам политика, убитого бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины таким образом "вознаградили" за подготовку боевиков на "майдане"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Должности секретаря СНБО и спикера Рады Андрей Парубий получил в качестве вознаграждения за подготовку боевиков на "майдане", в том числе за координацию снайперов в гостинице "Украина" в Киеве, а также за причастность к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом в беседе с ТАСС заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник.

"Они (снайперы - прим. ТАСС) рассказывали, что Парубий организовал их перемещение на Майдане, в том числе в гостиницу "Украина" и филармонию, откуда велся уже огонь как в сторону полиции, так и в сторону митингующих. <...> Он получил в результате этого как вознаграждение сперва должность секретаря Совета безопасности и обороны, - сказал Олейник. - И он был одним из организаторов, выезжал в Одессу, проводил совещание, когда 2 мая сожгли людей в Доме профсоюзов. Вот этим процессом управлял Парубий. Есть видеокадры, есть свидетельства. Потом он получил вдруг спикера парламента".

Экс-депутат Рады отметил, что Парубию во время "майдана" была отведена роль так называемого коменданта, без которого нельзя было свободно пройти куда-либо. "Он там готовил боевиков, это люди, которые занимались тренингом, как оказывать сопротивление полиции. Там же готовились все эти бутылки с зажигательной смесью, которые бросали в полицейских. Там были созданы целые военизированные подразделения, так называемые сотни, и этим всем руководил он", - подчеркнул Олейник.