Бывший украинский парламентарий отметил, что теперь предметом будущих расследований станут именно эти средства из бюджета

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Андрей Парубий, будучи на посту секретаря Совбеза Украины, имел контроль над военным бюджетом и мог не поделить его с кем-то, за что был убит. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.

"Это связано с какими-то финансовыми потоками, контролем над этими финансовыми потоками. Тем более надо понимать, он в свое время был не только спикером Верховной рады, но он был и секретарем СНБО. Это военный бюджет. Наверное, может быть, он присел на какие-то темы. Потом был спикером парламента, у него была возможность все это контролировать. А с утратой должности, возможно, он утерял контроль", - сказал экс-депутат Рады.

Килинкаров отметил, что теперь предметом будущих расследований станут именно эти средства из бюджета и личности тех, с кем вел дела Парубий. "Но то, что это их внутрирядовая какая-то борьба, не связанная с политикой, а связанная с деньгами, у меня даже сомнений нет", - подчеркнул он.