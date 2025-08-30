По словам Василия Прозорова, бывший спикер Верховной рады был русофобом и националистом еще со времен СССР

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Кровь тысяч невинных граждан Украины в Киеве, Одессе, а также жителей Донбасса на руках Андрея Парубия. Такое мнение высказал ТАСС экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

"Это человек, на руках которого кровь тысяч невинных граждан. В Киеве, в Одессе, на Донбассе", - сказал Прозоров.

Прозоров отметил, что Парубий руководил "сотнями самообороны", боевиками "Правого сектора" (запрещен в РФ, признан террористической организацией), а также стоял за обострением ситуации на Майдане 18 февраля 2014 года. "Он один из вдохновителей и создателей добровольческих батальонов в мае и июне 2014 года, которые залили кровью Донбасс", - добавил экс-сотрудник ВСУ.

По словам экс-сотрудника СБУ, Парубий - это <...> националист и русофоб еще со времен Советского Союза. Он активный участник первого "майдана". Во время второго "майдана" он был организатором и координатором непосредственно силовых подразделений "майдана", лидером, так сказать, полевым комендантом "майдана", сказал Прозоров.

"Он виновник и организатор побоища 2 мая в Одессе, когда он исполнял должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, занимался доставкой боевиков националистических организаций в Одессу, снабжал их бронежилетами, травматическим оружием, огнестрельным оружием", - подчеркнул он.