Специалист по геополитике сослался на слова одного из врачей в отеле "Украина", которая утверждала, что и протестующих, и бойцов "Беркута" убили пулями одного типа

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Стрельба на "майдане" в 2014 году была организована теми же людьми, которые стояли за протестами, а снайперами управлял Андрей Парубий, ставший позднее председателем Верховной рады. Об этом заявил ТАСС французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле.

30 августа Парубий был застрелен во Львове.

Пелле сослался на слова одного из врачей в отеле "Украина" Ольги Богомолец, которая утверждала, что и протестующие, и бойцы "Беркута" были убиты пулями одного типа.

"И выстрелы производились, по сути, с восьмого этажа отеля "Украина", - добавил Пелле. По его словам, стрельба не была необходимой, так как президент Виктор Янукович "согласился на все".

"Впоследствии было перехвачено видео, на котором Андрей Парубий, то есть спикер Рады после "майдана", безусловно, в благодарность за хорошую и верную службу по управлению снайперами, выходит из отеля "Украина" и разговаривает со снайперами, что является настоящим позором, но прежде всего доказательством того, что это был переворот, организованный теми же людьми, которые организовали протесты на "майдане", - заявил эксперт.

Пелле также отметил, что на "майдане" видел Парубия и Дмитрия Яроша, которых он связывает с неонацистскими движениями, также давшими начало запрещенному в РФ "Азову"( признан террористической организацией). Он добавил, что Ярош создал "Правый сектор" (запрещен в РФ, признан экстремистской организацией), который он назвал "вооруженной неонацистской группировкой", действовавшей на "майдане", чьи флаги "были повсюду".