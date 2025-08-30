По его словам, бывший спикер Верховной рады рвался к власти по трупам людей и нажил себе много врагов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Убитый во Львове бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий рвался к власти по трупам людей, выполнял грязную работу на майдане и нажил себе множество врагов. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.

"Конечно, это кто-то из своих. Без всякого сомнения. И это, на мой взгляд, никак не связано с политикой. Все-таки мы говорим о человеке, который прошел свой жизненный путь даже не по головам, а по трупам людей. Врагов у него было достаточно много. Тем более он свою должность спикера Верховной рады получил как плату за выполнение той грязной работы, которую он делал на майдане. Речь идет об убийствах людей, о снайперах, о 2 мая в Одессе. То есть это все связано исключительно с ним", - сказал экс-депутат.

Парубий никогда не представлял интереса с точки зрения политики, депутаты Рады в свое время были "шокированы [его] назначением спикером парламента", продолжал Килинкаров. "По своим личным данным он абсолютно не подходил под эту должность. Ни по уровню своего интеллекта, ни по своему жизненному политическому пути. Поэтому, конечно, это была плата за ту грязную работу, которую он выполнял", - добавил он.