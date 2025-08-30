"Страна": Парубия могли убить потому, что он умел устраивать госперевороты

Один из политических источников издания намекнул, что произошедшее может быть связано с "ожиданиями неких грядущих политических потрясений в стране"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий мог быть убит из-за того, что являлся специалистом по организации беспорядков и госпереворотов. Такое мнение высказали украинскому изданию "Страна" различные политические источники.

В частности, один из них отметил, что "Андрей хорошо знал, как устраивать "майданы", намекнув, что это может быть связано с "ожиданиями неких грядущих политических потрясений в стране".

Парубий был застрелен во Львове неизвестным 30 августа. Стрелявший скрылся.