Посол по особым поручениям МИД России предположил, что спровоцировать убийство могли связи бывшего спикера Рады с экс-президентом Украины Порошенко

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Убийство экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия, который сыграл роль в законодательном оформлении неонацизма на Украине, может быть связано с зачисткой украинского политического поля со стороны команды Владимира Зеленского. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Новые бандеровцы зачищают поляну от старых. Именно в том стиле, как они привыкли. Парубий, сыгравший свою роль в организации "майдана", проведении госпереворота и законодательном оформлении неонацизма на Украине, не пришелся по душе новой поросли бандеровцев, оккупировавших ныне киевскую верхушку. Задумываясь о неизбежности новых выборов, клика Зеленского "зачищает поляну" даже от таких элементов, как Парубий" - сказал он.

Свою роль в убийстве Парубия могли сыграть его связи с экс-президентом страны Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), отметил Мирошник.

"Поклонник Адольфа Алоизовича - Парубий давно и плотно окопался на поляне Порошенко, против которого сейчас Зеленский развернул непримиримую войну. Ну а методы - вполне традиционные для государства-террориста: цинично и жестоко-символично, без тени жалости к врагам и оппонентам", - сказал дипломат.