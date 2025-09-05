Денис Дубровин — о планах ЕС на Украину и намерениях отправить "заложников"

"Коалиция желающих" собралась вчера, 4 сентября, в Париже, чтобы в очередной раз обсудить украинский вопрос. Какие же параметры мира на Украине смогли нарисовать евролидеры по итогам своих дискуссий?

Маленький спойлер: это не "чертеж мира" (как позиционируют свои съезды западники), это схема запуска новой большой войны.

Однако разберемся подробно. Отсчет поведу с августовского визита в Вашингтон Владимира Зеленского и его нянек.

Казус еврогарантий

Главная евродискуссия на всех встречах после встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске крутится вокруг так называемых гарантий безопасности. Причем европейцы их трактуют однозначно — Украину нужно набить оружием до такой степени, чтобы сделать невозможным новое СВО.

То есть давайте создадим мощную военную угрозу России прямо на ее границе и назовем это "гарантиями безопасности". Если обернуться на пять лет назад, то закономерный вопрос — а чем этот подход отличается от причин начала текущей СВО?

Обмануть Трампа

Президенту США европейские спекулянты от дипломатии — например, генсек НАТО Марк Рютте — пытаются продать эту идею как якобы реализацию идеи "самого Трампа, великого и единственного миротворца" о гарантиях безопасности. С расчетом либо заставить его продавить Россию на это согласиться, либо, когда РФ не без иронии отвергнет это "предложение" Запада, вызвать великий гнев Америки, который, конечно, должен обрушиться на Москву. Так европейцы смогут не остаться с украинским конфликтом один на один.

Территориальный вопрос

Европейцы от темы по территориям уходят сразу, заявляя лишь, что этот вопрос якобы должна "решать Украина". Как Киев что бы то ни было решает самостоятельно, мы уже видели по поездке Владимира Зеленского в Вашингтон (которая была после саммита в Анкоридже). Европейцы его больше в Белый дом одного не пускают. А приставили семь нянек во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Марком Рютте.

Стоит ожидать, что европейцы, конечно, подробно объяснят Украине, как она должна формулировать территориальные позиции, но это будет оформлено как позиция Киева. Европейцы как бы ни при чем.

Главное же — ни одного из новых регионов России они официально признавать не намерены. Наоборот, будут постоянно подчеркивать, что это якобы оккупированные территории "суверенной Украины". То есть создается четкая дипломатическая позиция для обоснования будущих попыток реванша.

Ввод войск

Европейские лидеры сейчас фактически спорят о том, кто из них сколько войск заведет на Украину на начальном этапе — сразу после прекращения боевых действий, — пока мир еще будет хрупким. Думаю, все прекрасно понимают, что украинскому руководству мир не нравится, что будут провокации, что оно охотно подставит европейских "союзников" под удар, чтобы втянуть их в боевые действия.

Этим и объясняются мучительные поиски хотя бы 10 тыс. солдат для первичного размещения на Украине на фоне грозных заявлений. Никто не хочет отправлять своих, по сути, в качестве заложников. Но все хотят застолбить позиции на будущее, когда, по их мнению, мирное соглашение все же утвердится.

То есть войска "коалиции желающих" сразу после перемирия должны играть роль живого щита — чтобы Россия опасалась спровоцировать конфликт с НАТО, случайно зацепив "миротворцев". По мере стабилизации ситуации их число будет возрастать, базы будут расширяться и постепенно превращаться в зоны обучения ВСУ и передового базирования сил НАТО, даже если страна не будет принята в альянс.

Тотальная милитаризация

Придуманная аппаратом главы Еврокомиссии фон дер Ляйен "стратегия стального дикобраза" подразумевает, что Украину нужно накачать оружием, а также усилить ее армию настолько, чтобы Россия "никогда больше не смогла напасть". На практике речь идет о выносе на Украину европейских военных производств, в первую очередь наиболее низкотехнологичных и опасных — по производству компонентов взрывчатки и ракетного топлива, боеприпасов и различные сборочные линии, с основным приоритетом на дроны.

Представители ЕК прямо говорят, что украинский ВПК станет аутсорсом для европейской промышленности, то есть все эти производства будут принадлежать европейским владельцам. Последние же получат доступ к программам военных дотаций, в том числе — прямому финансированию из бюджета ЕС по плану SAFE (€150 млрд до 2028 года) или по общей программе милитаризации ЕС, в рамках которой ЕК хочет привлечь финансирование до €800 млрд через льготы и исключения из бюджетных норм ЕС.

В Брюсселе также не скрывают, что намерены широко использовать крайне дешевую украинскую рабочую силу. Но скрывают, что намерены воспользоваться возможностью игнорировать нормы безопасности на производствах. Это вкупе даст очень большую экономию.

Усиление ВСУ

Глава Еврокомиссии неоднократно заявляла, а после встречи "коалиции желающих" в Париже 4 сентября вновь подтвердила, что Брюссель намерен после конфликта усилить ВСУ, нарастить их численность, боевую подготовку и уровень вооружения.

То есть армию периода горячего конфликта не планируется демобилизовать, а предполагается, наоборот, расширять.

Избавиться от беженцев

Как увеличить армию, учитывая тотальное обезлюдивание Украины?

Через закрытие всех льгот для украинских беженцев в Европе, что неизбежно произойдет после прекращения боевых действий и на чем многие страны ЕС уже довольно громко настаивают. Где-то не исключены и принудительные высылки — слишком много вопросов у местных властей некоторых стран ЕС, например Польши, накопилось к украинским "братьям". Это в Брюсселе считают неплохим решением, полагая (на мой взгляд, довольно справедливо), что поддержка Украины среди европейских обывателей только возрастет, когда беженцы будут возвращены на родину.

Нет денацификации

Что касается идейного устройства Украины, Евросоюз даже не рассматривает вопросы о прекращении преследований за русский язык и возврата ему статуса государственного. Также мимо проходит тема ликвидации неонацистских организаций и суда над их лидерами и активистами, виновными в уголовных преступлениях.

Планы реформ, в том числе общественных, социальных и лингвистических, которые Еврокомиссия постоянно выставляет Киеву в рамках так называемого процесса вступления в ЕС, включают положения, например, о повышении статуса венгерского языка, но о русском там нет ни единого упоминания.

Еврохамство

Хамские заявления европейских лидеров с прямым переходом на личности в адрес президента РФ и других представителей российского руководства, включая главу МИД Сергея Лаврова, требуют отдельного упоминания.

"Путин — это хищник", — от Урсулы фон дер Ляйен. "Путин — губернатор Техаса", — от Марка Рютте. "Путин — военный преступник", — от канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Переход на личности — это новое. Этого раньше не было. Это зазвучало буквально в последние недели.

И эти заявления предельно лишены логики. Они будто прямо говорят: "Не верьте нам! Мы вас ненавидим, мы нарушим и разрушим любые договоренности с вами, мы считаем Россию опасным паразитом и рассматриваем только ее капитуляцию".

Все это было бы хоть сколько-то уместно, скажем, в 2022 году, когда евроэлита верила, что сможет уничтожить Россию санкциями, а затем что сможет победить на поле боя. Но тогда этого не было.

Сейчас, казалось бы, время для предельной сдержанности, пусть даже для притворства и сладкой лжи. Преимущество России на поле боя неоспоримо, а главный спонсор этого конфликта — США — начинает весьма ощутимо от него дистанцироваться. Но евролидеры как по команде начинают демонстрировать, что от украинских "дипломатов" их уже практически ничто не отличает.

Единственная логика, которая как-то просматривается, — окончательно уничтожить любые шансы на договоренность. Пойти ва-банк, попытаться доказать Трампу, что во всем виновата Россия, и вынудить его вновь включиться в полномасштабное спонсирование конфликта. Для спасения трансатлантического единства, так сказать.

Черты "мира"

Итак, попробую свести воедино предлагаемый европейцами "чертеж мира" на Украине.

Фронт заморозить по линии соприкосновения. Чем больше географических несообразностей, например разделенных населенных пунктов, тем лучше, никаких обменов территориями. Новые регионы России не признавать, считать оккупированной территорией.

Сразу после прекращения огня начать турбомилитаризацию промышленности, фактически сделав производство европейского оружия географической специализацией этой страны. Численность армии будет только увеличена, даже если ее придется содержать частично на европейские деньги (по примеру Афганистана 2003–2020 годов).

Никаких поблажек русскому языку. Никаких ограничений для неонацистских организаций на Украине. Неонацистские организации остаются у власти.

В самой Европе параллельно ведется тотальная милитаризация с переводом не только промышленности, но и всей политической и социальной жизни на военизированный лад.

Украина — бастион против России.

Путь к войне

Это, господа, не мир. Это война или прямая к ней подготовка.

Сверхмилитаризованная и насквозь пропитанная идеями реванша, которые никто и не думает гасить, Украина превращается не в "первую линию обороны" ЕС, а в готовый триггер для войны против России и потенциально будущий военный таран у российской границы.

Остался, на мой взгляд, единственный маленький нюанс. А кто сказал, что Россия пойдет на подобные условия?

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, фон дер Ляйен и Рютте, равно как и лидеры помельче, очень много говорят в последние недели, что Европа, а главное, США должны вместе принудить Россию к миру. А есть ли для этого ресурсы, даже если Вашингтон все же пойдет на возвращение в лагерь безвозмездных спонсоров украинского конфликта? И что же бывшие партнеры намерены делать, если РФ сейчас отклонит ваши предложения, от которых якобы "невозможно отказаться"?

Ответ России

Российская позиция фактически уже озвучена (хоть и звучала ранее не раз и не претерпевала изменений) президентом РФ Владимиром Путиным на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября.

Он подчеркнул, что без обеспечения безопасности России нельзя решать вопросы безопасности Украины. Гарантии безопасности должны быть выработаны и для РФ, и для Украины — Москва будет их уважать.

Войска НАТО при появлении на Украине — а это "одна из первопричин втягивания Украины в НАТО" — будут законными целями для армии РФ.

По словам российского президента, призывы устроить встречу с Владимиром Зеленским на площадках, предлагаемых Киевом, избыточны: "В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва".

При этом он подчеркнул, что "договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам: даже если будет политическая воля — в чем я сомневаюсь, — есть юридическо-технические трудности".

Владимир Путин предпочел не тратить время на комментирование отдельных заявлений европейских лидеров. Поскольку 3 сентября в Пекине на хамские заявления из Европы уже дал исчерпывающий ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений в отношении нашего президента. Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание". Думаю, слова Пескова можно экстраполировать и на большинство других европейских лидеров.