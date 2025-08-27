Макрон, Мерц и Туск десантировались в Молдавии: как Париж вмешивается в выборы

Дмитрий Горохов — о французской интервенции в соседние страны и обкатке технологий на конкурентах внутри страны

Лидеры Франции, Германии и Польши прибыли в Кишинев, чтобы, по их словам, продемонстрировать поддержку разделенной стране. При этом визит официально приурочен к празднованию Дня независимости республики и реализован за день до начала предвыборной кампании по напряженным парламентским выборам в Молдавии.

При этом в конце июля, в частности, Париж практически получил карт-бланш на вмешательство в электоральные процессы в Молдавии по выборам 28 сентября 2025 года. Молдавия, полагает председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман, уже в шаге от того, чтобы стать членом ЕС, и "поэтому вмешательство такой страны, как Франция, в наши выборы не считается внешним вмешательством".

Впрочем, интервенция французов в политические процессы соседних стран действительно не в новинку.

Молдавский фактор

По словам главы ЦИК, "есть большая разница между Европейским союзом и другими государствами". "Это нормально, когда соседи заботятся друг о друге и поддерживают развитие демократии", — добавила Караман. Откровения эти прозвучали в эфире молдавского телеканала Jurnal TV в конце июля, ровно за два месяца до парламентских выборов в Молдавии. Председатель ЦИК заодно подсказала французскому "соседу" (расстояние между странами составляет более 2 тыс. км), как лучше всего подсобить. "Даже когда речь идет о прямом финансировании политических сил, мы не считаем это формой электоральной коррупции", — ободрила она спонсоров явно партии власти.

Кишинев при содействии Франции уже стал в этом году адресатом почти двухмиллиардного "пакета помощи" от Евросоюза. Голосуя за ассигнования, Европарламент мотивировал свою щедрость тем, что Молдавия играет ключевую роль для европейской безопасности ввиду ее помощи Украине и приема на своей территории украинских беженцев. €1,9 млрд, мол, поможет Кишиневу ускорить социально-экономические реформы и продвинуться по пути европейской интеграции.

Поощряя французское вмешательство, одновременно в Кишиневе обвиняют молдавские оппозиционные силы в работе на Россию и попытках дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов в парламент. Так, на пресс-конференции после июльского заседания Высшего совета безопасности, на котором обсуждался вопрос иностранного вмешательства в голосование, президент Молдавии Майя Санду утверждала, что Россия якобы готовится организовать в стране "платные протесты" и что Москва развернула кампанию "очернения политиков, общественных деятелей и журналистов, выступающих за интеграцию в ЕС".

Обвинять РФ — обычная практика, как в целом на коллективном Западе, так и для молдавской действующей власти. С восшествием на руководящий пост Санду и ее Партии действия и солидарности страна пережила глубокий экономический кризис. В последние годы тарифы на газ выросли более чем в семь раз, тогда как ВВП на душу населения в республике в пять раз меньше среднего уровня по Евросоюзу. Удручающая ситуация вызвала акции протеста с требованием смены власти. Конечно, Санду обвинила оппозицию в связях с Россией и подготовке государственного переворота. В то же время, как заявил бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон, все госструктуры страны, включая судебную систему, парламент, правительство и администрацию президента, существуют на деньги неправительственных организаций, финансируемых Западом.

"Экспорт идеологии"

Власти Парижа не нуждаются в приглашении к вмешательству. В марте 2025 года в Елисейском дворце в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона и его гостьи Майи Санду посол Франции в Молдавии Доминик Вааг, глава Французского агентства развития (AFD) Реми Риу и министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету подписали соглашение о сотрудничестве. Казалось бы — что здесь такого? Один из участников подписания Реми Риу посетил затем Молдавию, провозглашенную в Париже "партнером первого плана" в рамках программы Восточного партнерства ЕС. Официально темой переговоров была помощь в осуществлении энергетической реформы. В конкретном же плане разговор шел об "инклюзивности" и поддержке "уязвимых групп" населения. Фактически, указывает французский журнал Le Causeur, смысл договоренностей — в экспорте идеологии "воукизма" (идеология с либеральной и гендерной повесткой) под предлогом сотрудничества. Согласно информации издания, с 2020 года Франция стала официальным спонсором Молдавии, но не в строительстве дорог и заводов, а в сфере идеологического воздействия.

В реальности Французское агентство развития, констатирует аналитик журнала Le Causeur Филипп Карсенти, "финансирует полное политическое перевоспитание". По его словам, это включает так называемую идеологию "прогрессизма", разрушение норм и систематическую пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Субсидии официально предназначаются для реформирования энергетического сектора и поддержки гражданского общества. На деле же в сопроводительных документах акцент делается на "включение меньшинств", "борьбу с дискриминацией" и поощрение "разнообразия".

Так в Молдавии помощь развитию служит отныне идеологическим "троянским конем". Неправительственные организации республики, щедро финансируемые AFD, множат программы "толерантности" и "социальной справедливости", поощряя легализацию однополых браков, лингвистические реформы, учитывающие различные виды идентичности. В глазах Брюсселя и Парижа Молдавия стала лабораторией, но не для развития, а для "социальной инженерии".

Тем временем в резиденции МИД Франции на набережной Орсе обходят молчанием закрытие 16 молдавских телеканалов, которые позволяли себе критиковать власть, не комментируют там и политические процессы над оппозиционерами — Илоном Шором, Евгенией Гуцул и так далее. А каждый марш ЛГБТ вызывает аплодисменты в Евросоюзе и щедрое выделение фондов. "Пока некоторые приветствуют будущего члена ЕС, другие задают закономерный вопрос: кто дал право перекраивать целые общества по модели прогрессизма, оторванного от реальной почвы", — заметил Карсенти.

Руками диаспоры

По сути, прошедшие осенью 2024 года в Молдавии президентские выборы внутри страны Санду проиграла бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло. Переизбраться ей удалось за счет голосов диаспоры в странах ЕС, где было открыто более 200 избирательных участков. Тем временем в той же постоянно обвиняемой во вмешательстве России Центральная избирательная комиссия Молдавии рекомендовала открыть пять избирательных участков (что существенно меньше, чем даже на выборах 2020 года). В итоге были открыты лишь два — согласно заявлению МИД Молдавии, "по соображениям безопасности". Аналогичное количество участков в России запланировано и на сентябрьских выборах.

Понимают роль такой политики на Западе не только властные круги. "В реальности можно представить себе, что это было политическим решением, призванным снизить удельный вес поддержки пророссийских кандидатов в глобальных подсчетах голосов", — заметил руководитель исследовательского центра Института политических наук Флоран Пармантье на страницах журнала Le Grand Continent в комментарии "Что скрывается за переизбранием Майи Санду". Однако карт-бланш по вмешательству в выборы для французов — это не то же самое, что создание условий для голосования своих же граждан, пусть и отправившихся на заработки в РФ. И пусть оппозиция отказалась признавать итоги голосования, но Санду восседает на троне и заключает новые договоры с Макроном и другими западными политиками.

Тем не менее кишиневские власти испытывают большие опасения в преддверии запланированных на сентябрь парламентских выборов. Судя по опросам, у правящей партии все так же не хватает поддержки внутри страны. Полномочия главы государства в Молдавии ограничены, реальная власть преимущественно находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. Таким образом, осенние выборы должны определить окончательную расстановку политических сил.

Румынский опыт

Опыт вмешательства в выборы французские политтехнологи накопили и в соседней с Молдавией Румынии, откровенно считающейся в Евросоюзе подопечной Парижа. В кругах французских суверенистов констатировали, что аннулирование в Румынии результатов голосования в декабре 2024 года на президентских выборах стало манипуляцией проевропейских элит, предпринятой для устранения кандидата антисистемы Кэлина Джорджеску. "Мы сделаем все, чтобы румыны поняли, в чем состоит их интерес", — провозгласила перед вторым туром выборов 2024–2025 евродепутат от Франции Валери Айе, возглавляющая в Европарламенте фракцию "Обновляя Европу". Она обещала организовать в Румынии и за рубежом собрания против лидера нового первого тура Джордже Симиона и в поддержку его соперника Никушора Дана.

Французская правая партия "Национальное объединение" осудила позицию Айе как вмешательство в румынскую избирательную кампанию. "Вы француженка, а не румынка, предоставьте румынскому народу самому решать", — пытался в свою очередь урезонить Айе ведущий популярной французской радиостанции Sud Radio Андре Беркофф.

Итоги румынских выборов мы все знаем.

Опытный политик, депутат Европарламента, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани, побывавший в Румынии в последние дни перед президентскими выборами, выделил среди "многочисленных и доказанных манипуляций" иностранное вмешательство. Также он напомнил, что около половины жителей Молдавии имеют не только молдавское, но и румынское гражданство. Так, сама Майя Санду проголосовала как румынская гражданка на президентских выборах в Румынии и призывала поступить так же других молдаван. "Представьте себе, что, например, Алжир рекомендовал бы алжирцам, имеющим также французское гражданство, прийти на избирательный участок во французском посольстве и проголосовать за поддерживаемого ими кандидата", — по оценкам Мариани, на румынских выборах это повлекло за собой "перераспределение 300–400 тыс. голосов".

При этом в марте 2025 года состоялась встреча между французским послом в Бухаресте Николя Варнери и председателем Конституционного суда Румынии Марианом Енаке. "Когда иностранный дипломат встречается с главой Конституционного суда всего за несколько дней до принятия важнейшего решения, общественность вправе задать вопросы. Румыния — суверенное государство, и наши институты не должны подвергаться влиянию — официальному или неофициальному — внешних сил, будь то Франция, США или другие страны", — заметил Симион.

Ко всему прочему сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил, что Франция требовала от него блокировать в сети представителей консервативных сил. По его слоам, требование исходило от генерального директора Главного управления внешней безопасности Франции Николя Лернера.

На очереди Чехия

Тем временем на октябрь 2025 года запланированы парламентские выборы в Чехии. Ждать ли и там скорый "европейский политический десант"? Как минимум уже есть заявления по вмешательству. Так, бывший премьер-министр республики Андрей Бабиш в интервью порталу Parlamentnilisty обвинил депутатов Европарламента в давлении на Европейскую комиссию (ЕК) с целью вмешательства во внутренние дела Чехии. "Это не их дело! Мы — свободная и суверенная страна", — подчеркнул он. По словам экс-премьера, влияние ЕС на внутреннюю политику ощущают также в Венгрии и Польше.

Согласно опросам в Чехии, положительное мнение о Евросоюзе имеют менее трети ее граждан. По данным "Обсерватории цифровых СМИ Центральной Европы" (CEDMO), 41% чехов считают вероятным вмешательство со стороны ЕС в выборы. Комментируя данные опроса в интервью европейскому порталу Euractiv, министр Чехии по делам Европы Мартин Дворжак утверждал, что "Евросоюз не имеет ни заинтересованности, ни средств, чтобы влиять на выборы в государствах сообщества".

Расходятся показания политиков, не правда ли?

Отмечу, что из 720 депутатов Европарламента от 27 стран-членов ЕС 81 представляют Францию. В ежегодный бюджет ЕС на сумму €192,8 млрд Париж вносит €23,9 млрд. В истории Европейского союза осталась фраза сказанная президентом Франции Жаком Шираком нескольким восточноевропейским кандидатам в ЕС, слишком настойчиво, по его мнению спорившим с позицией Парижа: "Вы упустили хорошую возможность помолчать".

Укрощение внутренних соперников

Самой Франции до очередных выборов еще относительно далеко. Ближайшие — по избиранию муниципальных советов — запланированы на март 2026 года. А главные — президента республики и депутатов парламента — ожидаются в 2027 году. Тем не менее почву надо готовить заранее.

По мере приближения голосований спор за власть принципиально не отличается от того, как он проходит в Восточной Европе. Например, кандидатура лидера французских опросов, главы парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая дважды выходила в финал президентских выборов, оказалась под вопросом после беспрецедентного решения парижского суда 31 марта по делу о нецелевом расходовании средств Евросоюза, предназначенных для найма парламентских ассистентов. Она приговорена не только к четырехлетнему лишению свободы (на практике — ношение электронного браслета), но и к поражению в избирательных правах на пятилетний период. Этот последний пункт вступил в силу немедленно и фактически перечеркивает возможность Ле Пен баллотироваться в 2027 году. Адвокаты начали юридические демарши, чтобы добиться отмены дискриминационного судебного решения до начала официальной избирательной кампании. Прокатилась волна протестов как во Франции, так и за рубежом. Даже премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что приговор нарушает демократические права миллионов граждан.

Независимо от исхода затяжного апелляционного процесса нельзя не признать, что противники Ле Пен довольно ловко, по крайней мере временно, вывели ее из игры.

Это напоминает мне историю с бывшим премьер-министром Франсуа Фийоном, претендовавшим на Елисейский дворец в 2017 году. Его соперники осуществили тогда многоходовую комбинацию — сначала на открытых партийных первичных выборах они сумели блокировать кандидатуру фаворита опросов, мэра Бордо, бывшего главы МИД Алена Жюппе, обеспечив выдвижение Франсуа Фийона, на которого заблаговременно собрали компромат. Этот компромат был вброшен в прессу на последующих этапах кампании и не позволил Фийону выйти в финал президентского марафона. В итоге спор за Елисейский дворец выиграл Эмманюэль Макрон.

Думаю, смело можно ожидать, что избирательные кампании в Восточной Европе и в самой Франции дадут новые примеры обеспечения любой ценой интересов правящих элит.