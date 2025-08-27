Президент Франции, канцлер Германии и премьер Польши намерены выразить поддержку прозападному правительству республики перед парламентскими выборами 28 сентября

КИШИНЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Кишинев для участия в праздновании Дня независимости, а также чтобы выразить поддержку прозападному правительству республики перед парламентскими выборами 28 сентября. Факт прибытия подтвердил в своем Telegram-канале пресс-секретарь молдавского президента Игорь Захаров.

К празднику в центре Кишинева запланирован концерт. Ожидается, что европейские лидеры выступят с обращением к гражданам республики. Кроме того, у них запланированы встречи с президентом страны Майей Санду, премьер-министром Дорином Речаном и председателем парламента Игорем Гросу. Молдавская оппозиция назвала визит нарушением избирательного кодекса и вмешательством во внутренние дела страны.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. Среди оппонентов ПДС - выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, который сформирован вокруг Партии социалистов, а также блок "Альтернатива", который поддерживает прозападную политику. В парламент также проходит "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым.