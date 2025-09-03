Точки над i на саммите ШОС: как стоит понимать инициативу глобального управления

Игорь Варламов — о том, почему Западу следует научиться слушать и правильно слышать

Итоги состоявшегося в китайском Тяньцзине саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стали темой обсуждения номер один для СМИ и аналитических центров на всех континентах (кроме разве что студеной Антарктиды). А уж в Западной Европе и США "акулы пера и анализа" уделили встрече стран глобального Юга такое внимание, какого иной раз не удостаивались даже рандеву американского президента с лидерами стран ЕС. Особенно впечатлила западников облетевшая мир фотография, на которой за руки взялись российский президент Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Влиятельная американская The Wall Street Journal расценила жест как "мощный сигнал Западу". И с такой трактовкой можно согласиться в том смысле, что сигнал действительно послан. Вот только Запад в силу зашоренности и заблуждений об исключительности и превосходстве пока не смог тот сигнал правильно интерпретировать.

Разница восприятия

Западники, увы, смотрят на итоги форума в Тяньцзине почти исключительно сквозь призму соперничества и конфронтации, не научившись слушать и слышать глобальный Юг.

Например, журнал Newsweek считает, что "саммит ШОС показал единство лидеров России, Китая и Индии в противостоянии западному миропорядку". Канадская газета The Globe and Mail пытается убедить читателей, что "председатель КНР Си Цзиньпин использует Шанхайскую организацию сотрудничества, чтобы попытаться разрушить появившийся после Второй мировой войны миропорядок, где лидирующая роль принадлежала Западу". В свою очередь президент Финляндии Александер Стубб уверен, что ШОС пытается "подорвать единство" западных стран. Да что там мелкий "натовский неофит" Финляндия, которой надо как-то оправдывать в собственных и чужих глазах поспешное вступление в Североатлантический блок. Сам глава Белого дома Дональд Трамп смотрит на саммит в Тяньцзине сквозь оптику военного бинокля. В интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу в ответ на соответствующий вопрос он заявил, что не обеспокоен укреплением сотрудничества стран в рамках ШОС, поскольку-де опасаться нечего, ведь США располагают "самыми сильными вооруженными силами" в мире.

А ведь саммит ШОС на самом-то деле был не про конфронтацию с Западом, а совсем про другое! Собравшиеся в Тяньцзине руководители более чем 20 государств и представители 10 международных организаций обсуждали актуальные проблемы сотрудничества и развития, в конструктивном ключе искали ответы на наиболее актуальные экономические, политические, экологические, культурные, технологические вызовы, с которыми человечеству приходится сталкиваться в стремительно меняющемся мире. Страны глобального Юга никого не исключают из этого важного диалога. Более того, предлагают объединительную повестку сразу на многих платформах. В том числе и от лица ШОС, которая действительно стала важным центром сформировавшегося многополярного мира и выступает уже на равных с западным меньшинством.

Четкие слова

Как подчеркнул в выступлении на саммите Владимир Путин, ШОС — мощный локомотив утверждения подлинной многосторонности в мире. Он отметил, что в 2024 году страны-члены продемонстрировали рост ВВП более чем на 5%, а их промышленное производство увеличилось на 4,6%. Президент России предложил выпуск совместных облигаций, создание единой платежно-расчетной системы и банка для инвестиционных проектов, что должно защитить экономики от "колебаний внешней конъюнктуры" и снизить зависимость от западных финансовых структур. При этом российский лидер обозначил широкий спектр сотрудничества в таких сферах, как транспорт, энергетика, культура и образование.

Поднимал президент РФ и вопросы обеспечения безопасности. Но отнюдь не за счет Запада. Путин вел речь о формировании в целом в Евразии новой модели безопасности, альтернативной устаревшим евроцентричным и евроатлантическим подходам. По его мнению, ШОС способна обеспечить учет интересов максимально широкого круга государств, исключив практику, когда одни страны укрепляют свою безопасность за счет других.

С этими идеями перекликается и выступление хозяина саммита — Си Цзиньпина, который, констатировав рост экономического влияния ШОС, отметил, что объем экономик стран объединения приблизился к $30 трлн. По словам председателя КНР, Китай вместе с другими государствами — членами ШОС выступает против политики притеснения и блоковой конфронтации, за продвижение свободной торговли. Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин вместе с другими членами организации ратует за "равноправную и упорядоченную интернационализацию мира, инклюзивную экономическую глобализацию".

Китайский лидер на расширенном заседании выдвинул поддержанную Путиным (а также уже некоторыми другими) инициативу глобального управления, предложив работать со всеми странами над "совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления", а также "сообщества с единой судьбой человечества".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своей речи назвал формат ШОС "отличной возможностью для расширения и углубления сотрудничества между странами", а также отметил, что проблема терроризма по-прежнему представляет собой серьезный вызов для всего человечества и ШОС должна проявить единство в борьбе с этой угрозой.

Конечно, государства — члены Шанхайской организации сотрудничества не могли закрыть глаза на преступления, совершаемые Западом. В Тяньцзиньской декларации осуждаются удары США и Израиля по Ирану, говорится о недопустимости повреждения ядерной инфраструктуры во время военных конфликтов, осуждается терроризм и подчеркнута неприемлемость двойных стандартов в борьбе с ним.

Также лидеры стран ШОС выразили готовность совместно работать над предотвращением рисков для безопасности, связанных с искусственным интеллектом, развивать сотрудничество в военной области. Выступили они и за неукоснительное соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия, и за право всех государств на регулирование интернета и суверенное право государств на управление им в национальном сегменте.

Не только для избранных

Всего по итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве. Но ни в одном из них не ведется речь о необходимости "насолить Западу". Итоги форума в Тяньцзине четко показывают, что страны глобального Юга объединяются не против Запада, а в интересах собственного развития, будучи при этом открытыми к равноправному сотрудничеству со всеми, включая и тот самый пресловутый золотой миллиард.

Существенное тематическое расширение повестки Шанхайской организации сотрудничества (которая была создана в 2001 году в первую очередь как платформа регионального взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом) отражает идущее переформатирование всего глобального мироустройства. В этом контексте завершившийся 1 сентября саммит ШОС в Тяньцзине перекликается с июльским саммитом БРИКС в Рио-де-Жанейро. Там странами глобального Юга тоже был поднят широкий круг тем, велась дискуссия о том, как сделать мир не только многополярным — он таковым по факту уже является, — но и справедливым, и безопасным.

Для всех! А не только для избранных!

Причем и ШОС, и БРИКС (а лидеры глобального большинства — Россия, Индия и Китай — представлены и там и там) не предлагают "начинать с чистого листа". Именно в таком ключе следует воспринимать уже упомянутые китайские предложения по реформе глобального управления. Ее китайцы предлагают делать, опираясь на принципы суверенного равенства всех стран, международного права, поддержания авторитета ООН. В этом смысле точки над i расставил Владимир Путин, подчеркнув на саммите ШОС, что принципы ООН верны и незыблемы и по сей день.

Кстати, показательно, что и в саммите ШОС, и в саммите БРИКС принял участие генсек ООН Антониу Гутерриш, который сегодня прямо признает весомую роль глобального Юга в формировании более мирного, многостороннего и устойчивого будущего.

Это же придется признать и всему коллективному Западу. Так же, как придется ему научиться слушать и слышать окрепший голос глобального Юга. И правильно считывать сигналы. Без этого попросту невозможно выстроить ту самую общую, неделимую и равную безопасность, о необходимости которой раз за разом напоминают страны ШОС.