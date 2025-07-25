Схватка жабы и гадюки 2.0: почему Зеленский включил заднюю

Андрей Низамутдинов — о том, что стало причиной возвращения антикоррупционным органам Украины широких полномочий спустя два дня

Не прошло и двух дней после принятия на Украине скандального закона о фактической ликвидации независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП, как Владимир Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект, который вновь наделяет эти ведомства широкими полномочиями. По его словам, к такому шагу его подтолкнуло "мнение общества".

Однако более вероятным выглядит предположение о том, что Зеленский попросту испугался гнева западных спонсоров, для которых декларирование темы борьбы с коррупцией — это та "священная корова", что оправдывает безоглядную поддержку гнилого, проворовавшегося и глубоко антидемократичного режима в Киеве.

НАБУ в гробу

Гонения на антикоррупционные ведомства, которые начались с серии обысков и арестов высокопоставленных сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры, не понравились западным покровителям, поскольку эти структуры были созданы именно по требованию Запада и им же и контролировались. Зеленскому сначала намекнули — мол, не надо так делать, но он, закусив удила, в течение нескольких часов совершил блицкриг: сперва депутаты по-быстрому одобрили злосчастный законопроект, а следом спикер Рады Руслан Стефанчук и сам просроченный президент его стремительно подписали. Выглядело все так, будто лелеемый Западом главарь киевского режима слетел с катушек, сорвался с поводка и в лицо спонсорам заявил: в гробу я видел и вас, и ваше НАБУ.

Понять его поспешность нетрудно: за последний месяц НАБУ обвинило в коррупции двух вице-премьеров — Алексея Чернышова и Ольгу Стефанишину, входивших в ближайшее окружение Зеленского, — и, как утверждают, вплотную подбиралось к министру обороны Рустему Умерову. Есть даже данные, что и замахнулось, страшно сказать, на самого "серого кардинала" Андрея Ермака, без которого Зеленский и шагу не делает. Проталкивая удобный для себя законопроект, Зеленский и Ермак явно рассчитывали помешать расследованиям и одним махом обрубить все нити, по которым можно было бы выйти на их темные делишки. А в качестве дымовой завесы использовали выдвинутые против антикоррупционеров обвинения в коррупционных действиях в интересах олигархов. Заодно их обвинили в государственной измене и предательстве в пользу России, куда ж без этого.

Впрочем, истинные намерения этого тандема были настолько очевидны, что противники законопроекта не могли на них не сыграть: на акцию протеста в Днепре (бывший Днепропетровск) притащили гроб с надписями: "НАБУ", "САП", "Справедливость". И устроили символические похороны.

От "перемоги" к "зраде"

Не успели Зеленский с Ермаком отпраздновать "перемогу" (победу), как в их адрес тут же посыпались обвинения в "зраде" (предательстве). Причем если участники первого митинга, состоявшегося в Киеве сразу после принятия закона о НАБУ и САП, ограничились выкрикиванием нецензурных оскорблений в адрес Ермака, то на следующих акциях протеста главной мишенью стал уже сам Зеленский.

Численность участников митингов была не слишком велика — от нескольких сотен до 9–10 тыс. человек, но их география впечатляла: помимо столицы, акции прошли во многих важных областных центрах — Виннице, Днепре, Житомире, Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Тернополе, Харькове и Хмельницком. Протестующие держали в руках плакаты с портретами Зеленского и Ермака и надписями "Диктаторы", "Убийцы демократии — предатели Украины". Они требовали восстановления полномочий антикоррупционных ведомств и ухода Зеленского в отставку. К недовольным примкнули оппозиционные депутаты Рады и даже киевский мэр Виталий Кличко, у которого с "командой Зе" давняя вражда. А тут еще и группа из полсотни депутатов от оппозиции подготовила новый законопроект, возвращающий НАБУ и САП их прежнее положение. Короче, полная "зрада".

Стремясь перехватить инициативу, Зеленский сам внес в Раду законопроект об усилении полномочий антикоррупционных органов. Свои метания — позавчера ликвидировал, сегодня усилил — он объяснил, как я уже отметил, реакцией на голос общественности: "Очень важно, что общество говорит. Я уважаю мнение общества. <…> Люди сказали: все должно быть по закону. Для меня было очень важно, чтобы мы правильно услышали, отреагировали. Мы отреагировали".

От героя до диктатора — один закон

Некоторые эксперты считают, что Зеленский испугался акций протеста, в которых увидел предвестие нового "майдана", потому и включил заднюю передачу. Но, как показывает практика, "майдан" на Украине возможен лишь в том случае, если он организован, поддержан и проплачен из-за рубежа. Так что напугали Зеленского, думаю, не сами протесты как таковые, а именно реакция со стороны западных покровителей.

Устраивая "наезд" на НАБУ и САП, Зеленский не учел, что Запад, требуя создания этих структур, преследовал две цели. Во-первых, они должны были по возможности сдерживать повальное воровство киевских временщиков, одновременно закрывая глаза на проделки "правильных", "своих" коррупционеров. Во-вторых, борьба с коррупцией на Украине — это та блестящая витрина, которая позволяет Западу скрывать свои истинные планы и замыслы. Временщик может без суда и следствия бросать в тюрьму политических оппонентов, физически устранять несогласных, устраивать гонения на церковь, запрещать людям говорить на родном языке и даже объявлять часть населения "биологическим мусором" — и при этом оставаться "светочем демократии" и "лидером освободительной борьбы", поскольку все его действия соответствуют замыслам кукловодов. Но тот же временщик, если он покусится на святое знамя борьбы с коррупцией, рискует в одночасье из героя превратиться в изгоя.

Ровно это и произошло прямо на наших глазах. Правда, на сей раз европейские политики предпочли сами не делать излишне резкие и громкие заявления, чтобы не разрушать до конца ими же созданный светлый образ — мало ли, еще пригодится. Зато они спустили с поводка ручную прессу, а та уж постаралась на славу. Информагентства, телеканалы, печатные СМИ по обе стороны Атлантики в одночасье прозрели и практически в один голос закричали: а король-то голый! Например, издание Politico внезапно обнаружило, что "администрация президента Украины захватывает все больше власти, ослабляя другие правительственные и региональные институты, включая парламент страны". Кроме того, она "запугивает критиков, пытаясь заставить их замолчать с помощью крикливых кампаний или называя их российскими марионетками". Короче, "собственное полуавтократическое руководство" Украины "является коварным и разрушительным внутренним врагом".

Таких публикаций было множество, приведу еще лишь мнение, высказанное на страницах британской The Daily Telegraph. В последний год, по замечанию колумниста Оуэна Мэттьюса, Зеленский пользовался чрезвычайными полномочиями в рамках военного положения, чтобы высылать, сажать в тюрьму и вести расследование в отношении многих ведущих политических оппонентов и критиков. Оппозиционные СМИ были закрыты, а тысячи предприятий захвачены приближенными Зеленского под предлогом предполагаемых связей с РФ. Несколько высокопоставленных членов правительства были уволены, но не привлечены к ответственности за масштабную коррупцию. Завершается этот перечень неблаговидных поступков Зеленского недвусмысленным призывом: "Ему следует уйти в отставку ради Украины".

Уходить в отставку Зеленский категорически не хочет, но и не прислушаться к такому валу критики он не мог, потому и дал задний ход в истории с НАБУ и САП. Поможет ли это ему сохранить власть?

Шизофрения, как и было сказано

Украинское сетевое издание "Страна" сообщило, что противниками Зеленского уже разработан трехэтапный план по его свержению.

Вначале необходимо добиться от него полной отмены всех изменений в законы о НАБУ и САП. Собственно, это уже произошло. Зеленский продемонстрировал свою стратегическую слабость и рискует потерять управляемость вертикалью власти, поскольку уже не будет иметь нынешней лояльности и верности силовиков.

Второй этап — добиться отставки Ермака и близкой к нему главы правительства Юлии Свириденко. Зеленскому будут предлагать сделать Ермака козлом отпущения в истории с урезанием полномочий НАБУ и САП.

При этом митинги будут продолжаться, и начнется третий этап: Зеленскому предложат выбор — либо стать "свадебным генералом", который является только "местоблюстителем" и не управляет страной, либо уйти в отставку. Может быть и более жесткий вариант, связанный с принуждением его к отставке и свержением при отказе от этого.

Короче, налицо план нового "майдана", но его реализация, как я уже говорил, возможна исключительно при поддержке извне. А вовсе не факт, что такая поддержка будет оказана. Да, лагерь спонсоров Киева неоднороден, там, вне всякого сомнения, есть те, кто считает Зеленского чрезмерно токсичным и не прочь от него избавиться, заменив на менее одиозную фигуру. Однако все же большая часть европейской политической элиты, как мне представляется, стоит за то, что Зеленского еще можно использовать. Тем более сейчас его припугнули, он присмиреет, станет более ручным и послушным. В пользу такой версии говорит заявление главы британского правительства Кира Стармера по итогам его телефонного разговора с Зеленским. Собеседники "сошлись во мнении о важности роли независимых антикоррупционных институтов в сердце украинской демократии" и в очередной раз высказались за необходимость "продолжать увеличивать давление на Россию" путем санкций. Также Стармер, разумеется, "подчеркнул, что поддержка Великобританией Украины остается непоколебимой".

Но даже если предположить, что изложенный "Страной" план устранения Зеленского будет реализован, для России в этой истории ничего не изменится.

Почему? Да потому, что по отношению к РФ что Зеленский, что его оппоненты абсолютно неразличимы. Судите сами: созданный и поддерживаемый Западом Зеленский пытается ликвидировать созданные и контролируемые Западом же антикоррупционные органы, при этом обвиняя их в госизмене и работе на Россию. Прозападные активисты выходят на митинги в поддержку антикоррупционных органов, обвиненных западной же марионеткой Зеленским в работе на Россию, и при этом радостно подпрыгивают и во все горло скандируют кричалку времен "евромайдана": "Кто не скачет, тот москаль". Какое-то чудовищное раздвоение личности, бред, шизофрения. Или клинический диагноз: Украина головного мозга.