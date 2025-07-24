Андрей Низамутдинов — о том, кто кого пожирает на Украине

Верховная рада 263 голосами одобрила законопроект, который фактически ликвидирует независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). А спикер парламента Руслан Стефанчук и глава киевского режима Владимир Зеленский, проявив чудеса оперативности и попутно наплевав на требования закона, тут же этот документ подписали.

Европейские партнеры, так пекущиеся на словах о борьбе с коррупцией, Зеленского пожурили, но тем, похоже, дело и кончится. Тем более что борьба с коррупцией тут абсолютно ни при чем: речь идет о том, кто именно будет контролировать денежные потоки, связанные с военной и финансовой помощью Киеву.

Порождение "евромайдана"

Чтобы понять, зачем Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак решили взять под свой контроль формально независимые НАБУ и САП, стоит вспомнить историю создания этих ведомств. А она неразрывно связана с государственным переворотом 2014 года, он же "евромайдан", а также "революция достоинства".

Как известно, переворот был организован на деньги западных правительств (всем памятны "печеньки" от в то время помощника госсекретаря США Виктории Нуланд) и неправительственных организаций, в том числе структур, связанных с миллиардером Джорджем Соросом. Именно активисты этих организаций, впоследствии получившие презрительное прозвище соросята, они же грантоеды, и стали основной движущей силой выступлений, которые завершились свержением законной власти и воцарением националистической хунты, опирающейся на поддержку ЕС и НАТО, прежде всего США.

Тогда (как, впрочем, и сейчас) Украина считалась самой коррумпированной страной Европы, поэтому западные спонсоры, скорее всего, отчетливо понимали, с кем они имеют дело. Однако масштабы повального воровства, с которыми пришлось столкнуться, даже их поразили.

В итоге в апреле 2015-го, то есть спустя чуть больше года после госпереворота, появилось НАБУ, нацеленное на борьбу с коррупцией в высших эшелонах украинской власти, а в декабре того же года была создана САП, на которую возложили функцию надзора за деятельностью НАБУ. Обе структуры были созданы по прямому требованию западных спонсоров Киева, а в их руководство вошли те самые соросята-грантоеды, послушно выполняющие указания Запада.

Иными словами, антикоррупционные ведомства, формально не зависящие от украинского правительства, оказались в полной зависимости от правительств западных. Поэтому борьбу с коррупцией они повели весьма своеобразно. Фактически их деятельность сводилась к перераспределению финансовых потоков за счет устранения со сцены "неправильных" коррупционеров, связанных с олигархами наподобие Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Вадима Новинского и других. Зато коррупционеры "правильные" были, как жена Цезаря, вне подозрений, что и подтвердил случай с компанией Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена, в ту пору вице-президента США.

Непомерные аппетиты

У Петра Порошенко, предшественника Зеленского на посту главы украинского государства, отношения с НАБУ и САП были, можно сказать, нейтральными: они на его бизнес не покушались, а он в их дела старался не влезать. Тем более что устранение или ослабление олигархов-конкурентов было ему даже на руку.

До поры до времени Зеленский с НАБУ и САП тоже особо не спорил, но его ненасытное желание оседлать все поступающие из-за рубежа финансовые потоки неизбежно привело к конфликту интересов. Временщик и его верный сподвижник Ермак особенно осмелели после того, как осознали: соросята из НАБУ и САП по инерции ориентируются на покровителей из Демпартии США. Значит, если их поприжать, возвратившийся к власти республиканец Дональд Трамп не станет за них заступаться.

Грантоедам из НАБУ и САП, чьи покровители и в самом деле оказались на вторых ролях, ничего не оставалось, как пойти ва-банк: в конце июня 2025 года НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера — министра национального единства Украины и считался очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. А пару недель спустя стало известно, что САП открыла уголовное дело в отношении вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции — министра юстиции Ольги Стефанишиной. Поговаривали, что под следствием может вот-вот оказаться и министр обороны Рустем Умеров.

Затем схватка жабы с гадюкой перешла в терминальную стадию: окружение Зеленского инициировало проверку в НАБУ и САП, после чего сотрудники СБУ и Генпрокуратуры провели массовые обыски у детективов НАБУ. Им вменяли государственную измену, торговлю с РФ и коррупционные действия в интересах олигархов. Несколько высокопоставленных сотрудников были взяты под стражу. Тем временем, как видим, провластное большинство в Раде без проволочек одобрило изменения в законодательство, лишающие НАБУ и САП независимости. А Зеленский, как уже говорилось, эти изменения быстренько подписал. Правда, перед тем на всякий случай распорядился максимально усилить охрану правительственного квартала в Киеве, опасаясь, видимо, демаршей со стороны соросят.

Погрозили пальчиком

Сторонники НАБУ и САП действительно провели серию митингов в Киеве, Львове и еще нескольких городах, но в целом все прошло достаточно мирно. Если не считать нецензурных оскорблений в адрес Ермака и требований его отставки.

Оппозиция в парламенте заявила о намерении оспорить закон. Но едва ли это удастся сделать без поддержки со стороны тех самых западных спонсоров.

А спонсоры, судя по всему, такой поддержки не окажут. Еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос от своего имени выразила "серьезную озабоченность" по поводу ликвидации независимости НАБУ и САП, которые "имеют ключевое значение на пути в ЕС". Да вот еще министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад пообещал быть "крайне бдительным" по поводу "борьбы с коррупцией" и "сохранения верховенства закона" на Украине. Хотя тем, пожалуй, дело и ограничилось.

Заострить тему попытались в ряде европейских и американских изданий. В частности, газета The Washington Post со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что "наезд" тандема Зеленский — Ермак на НАБУ и САП "подрывает доверие между Киевом и западными союзниками" и может "даже уменьшить желание наращивать военную помощь Украине". А британский еженедельник The Spectator заметил, что "война Зеленского против антикоррупционных агентств — это катастрофа", и не исключил введения европейских санкций против Киева.

Последнее предположение выглядит, впрочем, крайне маловероятным. Что ни говори, а Зеленский для Европы — "свой сукин сын": в него вбухано слишком много денег, он на данный момент является ключевой фигурой в антироссийских планах и замыслах ЕС. Вдобавок чересчур пристальное внимание антикоррупционных органов к военной помощи Киеву самим европейцам ни к чему. В ходе расследований могут вскрыться такие факты откатов и комиссионных, что скандал с закупкой вакцин от ковида главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен покажется детским лепетом. Лучше спустить дело на тормозах, ограничившись устным порицанием.

Непонятно, правда, как поведет себя американский президент, который то и дело пытается перевалить всю вину за конфликт на Украине на своего предшественника. Вот и сейчас он заявил о подозрениях, что власти Украины "не каждый [предоставленный США] доллар потратили на [военную] технику". "Думаю, мы захотим когда-нибудь разузнать об этом", — глубокомысленно заметил Трамп. А его ярая сторонница из Конгресса Марджори Тейлор-Грин и вовсе призвала "выгнать Зеленского с должности" и "прекратить финансирование и отправку вооружений" на Украину.

До того, чтобы "выгнать Зеленского", дело все же едва ли дойдет. Хотя, думаю, многие по обе стороны Атлантики с облегчением вздохнули бы, если бы он куда-то исчез, испарился. Как говорится, нет человека — нет проблемы.

Жоржу Дантону приписывают крылатую фразу: революция пожирает собственных детей. Примерно это и происходит сейчас на Украине, если считать события 2013–2014 годов "революцией достоинства". Вот только почему-то никого не жалко: ни тех, кто пожирает, ни тех, кого пожирают. Все они хороши.