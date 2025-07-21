СБУ на фоне обострения конфликта между Владимиром Зеленским и Национальным антикоррупционным бюро провела не менее 70 обысков у его сотрудников в нескольких регионах

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины после масштабных обысков в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) предъявило трем его сотрудникам обвинения в совершении ДТП.

По данным, опубликованным в Telegram-канале ГБР, сразу трем сотрудникам НАБУ предъявлены обвинения в нарушении правил дорожного движения, что привело к средним и тяжким телесным повреждениям у пострадавших. При этом описанные случаи ДТП между собой не связаны. Сотрудникам бюро грозит до восьми лет лишения свободы.

В понедельник утром СБУ на фоне обострения конфликта между Владимиром Зеленским и НАБУ провела не менее 70 обысков у сотрудников антикоррупционного бюро в нескольких регионах. После этого СБУ заявила о задержании руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова, а также заочно предъявила обвинения депутату Верховной рады от запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Федору Христенко из-за якобы его влияния на бюро. В НАБУ указали, что обыски проводятся без решения суда, а к Магомедрасулову СБУ применила силу, хотя он не оказывал сопротивления. Также СБУ пришла с проверкой в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ, однако бюро продолжает ориентироваться на западные и грантовые структуры. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, что послужило обострению конфликта. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подтвердил, что масштабные обыски являются ответом на обвинения Чернышову. Ожидается, что Зеленский может предпринять попытку ликвидировать НАБУ и САП через решение Совебза или кабмина.