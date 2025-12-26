Балицкий: группировка "Восток" методично выдавливает ВСУ из Запорожской области

Продолжается зачистка городских окраин Гуляйполя, сообщил губернатор региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток", действующие в Запорожской области, методично выдавливают Вооруженные силы Украины из региона, продвигаясь в глубину обороны противника. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Подразделения группировки войск "Восток" в течение недели продолжали продвигаться в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили села Заречное и Косовцево Запорожской области. Продолжается зачистка городских окраин Гуляйполя. Благодарен нашим бойцам за целенаправленное продвижение, выдавливаем противника методично и последовательно", - написал он в своем Telegram-канале.