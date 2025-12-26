Над Крымом и акваторией Черного моря сбили 17 украинских БПЛА

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и акваторией Черного моря с 08:00 мск до 13:00 мск, сообщили в Минобороны РФ.

"С 08:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 БПЛА - над территорией Республики Крым и 1 БПЛА - над акваторией Черного моря", - сказали в Минобороны.