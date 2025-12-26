В ДНР заявили о перебрасывании ВСУ к Гуляйполю сводного подразделения бригады

Кроме того, группировку ВСУ на этом участке фронта усилили пулеметными и минометными расчетами, а также бронетехникой

ДОНЕЦК, 26 декабря. /ТАСС/. Украинские войска перебросили под Гуляйполе сводное подразделение 154-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"ВСУ перебросили под Гуляйполе сводное подразделение 154-й бригады. Всего - 22 человека", - сказал Кимаковский.

Кроме того, группировку ВСУ на этом участке фронта усилили пулеметными и минометными расчетами, а также бронетехникой.