В ДНР заявили о перебрасывании ВСУ к Гуляйполю сводного подразделения бригады

Кроме того, группировку ВСУ на этом участке фронта усилили пулеметными и минометными расчетами, а также бронетехникой
07:14

ДОНЕЦК, 26 декабря. /ТАСС/. Украинские войска перебросили под Гуляйполе сводное подразделение 154-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"ВСУ перебросили под Гуляйполе сводное подразделение 154-й бригады. Всего - 22 человека", - сказал Кимаковский.

Кроме того, группировку ВСУ на этом участке фронта усилили пулеметными и минометными расчетами, а также бронетехникой. 

