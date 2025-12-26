В Белгородской области мужчина и ребенок пострадали при атаке БПЛА

FPV-дрон нанес удар по автомобилю в Грайворонском округе

БЕЛГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали FPV-дроном автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области, ранены два мирных жителя, в том числе восьмилетний ребенок. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. 8-летнюю девочку, получившую минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и плеча, транспортируют в детскую областную клиническую больницу", - написали в оперштабе, добавив, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Также поврежден автомобиль.