Дрон ВСУ поразил объект инфраструктуры в Крыму

Жертв нет, сообщил советник главы региона Олег Крючков

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Беспилотник Украины поразил объект инфраструктуры в поселке Кировское в Республике Крым, в результате чего произошло возгорание. Жертв нет, сообщил советник главы региона Олег Крючков.

"В пгт. Кировское ударом вражеского БПЛА поражен объект инфраструктуры. Идет тушение пожара. Жертв нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Крючков добавил, что гражданские объекты не повреждены.