FT: "коалиция желающих" намерена в январе обсудить урегулирование на Украине

Дискуссии должны состояться после встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, уточняет газета

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Страны, входящие в "коалицию желающих", намерены провести новый раунд переговоров в январе по теме урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Эти дискуссии должны состояться после встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Как ранее сообщили в Киеве, она может пройти в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) уже в ближайшие дни.

Financial Times также приводит слова представителя Елисейского дворца, который заявил, что "на определенном этапе европейцам нужно будет установить прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, как то предложил президент Франции Эмманюэль Макрон". Собеседник издания добавил, что "нет другого выхода, кроме как продолжать пытаться" убедить Россию согласиться на рабочий вариант перемирия.

Французский лидер до этого говорил, что Европе пришло время возобновить диалог с Россией. Он подчеркнул, что нынешний формат переговоров по Украине, когда американские переговорщики обсуждают условия урегулирования с Россией без европейцев, "не является оптимальным".

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова Макрона, заявил, что Москва всегда открыта к диалогу. Он напомнил, что президент России уже не раз подчеркивал, что всегда открыт к контактам, "но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия".