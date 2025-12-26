Axios: США считают, что за две недели достигли большего прогресса по Украине, чем за год

Соединенные Штаты готовы передать в Сенат американского Конгресса для ратификации документ, в котором будут изложены гарантии безопасности Украине, которые будут схожими с 5-й статьей НАТО, отмечает портал

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Администрация США полагает, что за последние две недели в процессе урегулирования кризиса на Украине был достигнут больший прогресс, чем за весь минувший год. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил американский портал Axios.

"С Россией и Украиной мы продвинулись так далеко, как это было возможно. За последние две недели мы добились большего прогресса, чем за весь 2024 год", - приводит портал слова высокопоставленного американского чиновника. Его собеседник также отметил, что процесс урегулирования движется в верном направлении.

Источник портала добавил, что США готовы передать в Сенат американского Конгресса для ратификации документ, в котором будут изложены гарантии безопасности Украине, которые будут схожими с 5-й статьей НАТО.

Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны НАТО. Она обязывает всех участников альянса отвечать на любое нападение на одну из стран НАТО.