Марочко: солдаты ВСУ отказываются отмечать католическое Рождество

Несмотря на давление офицеров, перенос православного Рождества Владимиром Зеленским военнослужащие называют "богохульством", отметил эксперт

ЛУГАНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на серьезное давление офицеров, отказываются отмечать католическое Рождество. Перенос Владимиром Зеленским православного Рождества украинские военные называют "богохульством", сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, накануне католического Рождества, отмечаемого 25 декабря, заместители командиров украинских подразделений по воспитательной части получили приказ совместно с капелланами подготовить отчетный материал по проведению празднования. В своих отчетных материалах украинские "замполиты" должны были показать "высокий духовный настрой военнослужащих и положительное отношение к нововведенной дате".

"На практике украинские "замполиты" столкнулись с рядом трудностей, связанных с нежеланием православных участвовать в шабаше руководства. Невзирая на серьезное давление, большинство украинских военнослужащих продолжают считать перенос Зеленским христианского праздника богохульством и отмечают его по григорианскому календарю в январе", - сказал он со ссылкой на данные, полученные от собственных источников.

Зеленский своим указом в 2023 году перенос празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, тем самым узаконив католическое Рождество на Украине.