Над Крымом и Черным морем сбили 24 украинских БПЛА

Беспилотники уничтожили в период с 13:00 до 17:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО сбили 24 украинских беспилотника самолетного типа над Крымом и акваторией Черного моря с 13:00 до 17:00 мск, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"С 13:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, 14 БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым и 10 БПЛА - над акваторией Черного моря.