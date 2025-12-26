Над Крымом и Черным морем сбили 24 украинских БПЛА
14:13
обновлено 14:19
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО сбили 24 украинских беспилотника самолетного типа над Крымом и акваторией Черного моря с 13:00 до 17:00 мск, сообщили в Минобороны РФ.
"С 13:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали в военном ведомстве.
По данным Минобороны, 14 БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым и 10 БПЛА - над акваторией Черного моря.