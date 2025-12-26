На Запорожье 14 тыс. абонентов остались без света после удара ВСУ

В Пологовском муниципальном округе беспилотники повредили линию электропередачи

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по сетям в Пологовском муниципальном округе Запорожской области, без электричества остались более 14 тыс. абонентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Более 14 тыc. абонентов остались без электроснабжения в результате удара беспилотников противника по электрическим сетям Пологовского муниципального округа. Повреждена линия электропередачи, обесточены села Басань, Тарасовка, Новофедоровка, Павловское, Ожерельное, Инженерное, Шевченково, Григоровка, Семеновка и частично город Пологи - всего 14 132 абонента", - написал он.

Восстановительные работы планируется провести в ближайшее время, заверил Балицкий.