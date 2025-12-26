ТАСС: в Харьковской области ликвидировали командира мотопехотного взвода ВСУ

По данным российских силовых структур, подтверждены также большие потери среди личного состава 22-й отдельной механизированной бригады украинской армии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Командир мотопехотного взвода 22-й отдельной механизированной бригады и личный состав ВСУ ликвидированы в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"На харьковском направлении в районе населенного пункта Уды уничтожен взводный опорный пункт 22-й отдельной мехбригады ВСУ. Подтверждены большие потери среди личного состава. Кроме того, ликвидирован командир мотопехотного взвода в звании младшего лейтенанта", - сказал собеседник агентства.