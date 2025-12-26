ВСУ за неделю потеряли свыше 3 395 солдат в зоне ответственности "Центра"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю потеряли свыше 3 395 солдат, 4 танка, включая Abrams и Leopard, в зоне ответственности группировки российских войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.

"На данном направлении противник потерял более 3 395 военнослужащих, 4 танка, в том числе танк Abrams производства США и танк Leopard производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что было нанесено поражение формированиям 4 механизированных, 2 егерских, 2 десантно-штурмовых, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, 2 полков беспилотных систем, 2 штурмовых полков ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 2 бригад теробороны, 4 бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ).