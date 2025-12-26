ВСУ потеряли свыше 1 635 военных в зоне ответственности Южной группировки
09:22
обновлено 09:30
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск за неделю составили более 1 635 военных и 2 танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности Южной группировки войск потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1 635 военнослужащих, 2 танка, 24 боевые бронированные машины, 90 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 7 станций радиоэлектронной борьбы, 25 складов боеприпасов и материальных средств", - подчеркнули в военном ведомстве.