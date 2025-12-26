Над Крымом и Черным морем сбили четыре украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
17:44
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили над Крымом и акваторией Черного моря четыре украинских БПЛА за три часа. Об этом сообщили в Минобороны России.
"26 декабря текущего года в период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали там.
По данным ведомства, три БПЛА уничтожили над территорией Крыма и один - над акваторией Черного моря.