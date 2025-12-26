В Каменско-Днепровском округе из-за удара БПЛА обесточены более 6 тыс. абонентов
Редакция сайта ТАСС
07:07
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа остаются без электроснабжения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В Каменско-Днепровском муниципальном округе после атаки БПЛА противника остаются обесточенными 6 649 абонентов. Это город Каменка-Днепровская, села Водяное, Мичурино, Днепровка, Знаменка", - написал он.
Специалисты работают над устранением последствий удара.