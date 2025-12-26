Герой России рассказал, о чем говорил с президентом

Наран Очир-Горяев обсуждал с Владимиром Путиным обстановку в зоне СВО и бытовые вещи

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Герой России из Калмыкии Наран Очир-Горяев рассказал в интервью ТАСС, что говорил с президентом страны Владимиром Путиным об обстановке в зоне СВО и бытовых вещах.

Герой России, который получил это звание за мужество в боях за Северск, за последнее время три раза виделся с Путиным. Он получил звезду Героя из его рук, затем доложил президенту о ситуации в Северске после освобождения города, а также был приглашен на "Итоги года".

"Это было непередаваемое ощущение. Три раза увидеть Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, даже не могу передать словами. Мы с ним говорили об обстановке, о бытовых условиях, что нужно. Президент расспросил обо всем, что можно было: как живу, сколько детей", - сказал Очир-Горяев.

Также герой отметил, что волновался во время "Итогов года". "Каждая встреча с Верховным главнокомандующим - это всегда волнительно. Я видел, что и для журналистов, которые постоянно выступают в СМИ - и то это было волнительно", - отметил он.

Но во время доклада об оперативной обстановке страха не было, признался он. "Доклады я делаю постоянно своему командованию. Поэтому это было не страшно, как, например, в студии. Конечно, было волнительно: первый человек страны. Не каждому так суждено - кажется, впервые в истории с передовой командир роты докладывает Верховному главнокомандующему", - добавляет Герой России.

Близкие смотрели эфиры с ним, были рады увидеть. "Были все удивлены, даже не ожидали увидеть: в отпуск не приезжает, по телевизору хоть увидим. Была радость, гордость, что папа, муж выступает, докладывает Верховному командующему с передовой. Была гордость, говорят", - признается он. Герой отмечает, что с близкими ему удается пообщаться редко, так как мобильной связи на фронте практически нет.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.