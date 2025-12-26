Алаудинов: Зеленский делает все, чтобы мир не наступил

По словам замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, цель Зеленского - не отказывать США, "но и в то же самое время выдвигать такие условия, которые для РФ являются невыполнимыми"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский делает все, чтобы мирный договор между Россией и Украиной не был заключен. Такое мнение ТАСС выразил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Минобороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Зеленский на самом деле делает все для того, чтобы мирный договор между Россией и Украиной не был заключен. Вроде бы он и не отказывается от переговоров для того, чтобы на него не разозлился [президент США Дональд] Трамп. В то же самое время он выдвигает такие пункты, которые действительно являются неприемлемыми для нашего государства. То есть, по его плану получается, что ни один из пунктов целей, которые мы ставили перед началом СВО, не будет достигнут", - сказал он.

По словам Алаудинова, цель Зеленского - не отказывать США, "но и в то же самое время выдвигать такие условия, которые для РФ являются невыполнимыми".

24 декабря Зеленский огласил журналистам план из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США. Он, в частности, включает следующие пункты: численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время; безъядерный статус Украины; гарантии безопасности Киеву по образцу статьи 5 договора НАТО; вступление Украины в ЕС в определенное время; введение в школах Украины образовательных программ, которые способствуют толерантности к разным культурам; свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы; обмен пленными по формуле "всех на всех"; проведение выборов президента Украины. Также содержатся пункты по вопросам территорий и ЗАЭС, однако по ним США и Украина компромисса не достигли.