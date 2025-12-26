ВСУ за неделю потеряли 1 230 военных в зоне ответственности группировки "Север"

Также были уничтожены танк, 9 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 21 склад боеприпасов и материальных средств

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 230 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Север". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1230 военнослужащих, танк, 9 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 21 склад боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.