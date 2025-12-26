Путин отметил кратное увеличение с 2022 года востребованного в СВО вооружения

Производство бронетанкового вооружения увеличилось в 2,2 раза, а легкобронированной техники - в 3,7 раза, отметил президент РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Производство особо востребованных образцов вооружения в зоне СВО кратно увеличилось с 2022 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружения.

"По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно. Могу сказать для справки (она такая, любопытная), производство бронетанкового вооружения увеличилось в 2,2 раза, легкобронированная техника (это БМП, БТР) - в 3,7 раза, военная авиационная техника - в 4,6 раза", - сказал глава государства.

Помимо этого, в 12,5 раза увеличилось производство техники связи и радиоэлектронной борьбы. Средств индивидуальной бронезащиты - почти в 18 раз, средств поражения и боеприпасов - более чем в 22 раза. "Вот это все результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса", - добавил Путин.