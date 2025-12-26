Путин: РФ увеличила выпуск боеприпасов более чем в 22 раза за последние годы

Президент России добавил, что производство средств индивидуальной бронезащиты выросло почти в 18 раз

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия нарастила производство средств поражения и боеприпасов более чем в 22 раза за последние годы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружения.

Он отметил, что по сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий увеличилось кратно.

"Средства индивидуальной бронезащиты - почти в 18 раз. Средства поражения и боеприпасы - более чем в 22 раза", - перечислил глава государства.