Путин: РФ увеличила выпуск боеприпасов более чем в 22 раза за последние годы
Редакция сайта ТАСС
13:19
обновлено 13:29
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия нарастила производство средств поражения и боеприпасов более чем в 22 раза за последние годы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружения.
Он отметил, что по сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий увеличилось кратно.
"Средства индивидуальной бронезащиты - почти в 18 раз. Средства поражения и боеприпасы - более чем в 22 раза", - перечислил глава государства.