Путин рассказал о формировании нового облика ВС РФ на базе бесценного опыта СВО
13:19
обновлено 13:34
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские войска получают бесценный опыт во время специальной военной операции, и он в полной мере используется при формировании нового облика ВС РФ. Это отметил президент РФ Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружения.
Он также подчеркнул постоянно меняющийся характер боевых действий в ходе СВО.
"И получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса тоже", - сказал Путин. Он подчеркнул, что в ходе реализации новой госпрограммы вооружения "работа в этом направлении будет продолжена".