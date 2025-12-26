Путин рассказал о формировании нового облика ВС РФ на базе бесценного опыта СВО

Президент РФ также подчеркнул постоянно меняющийся характер боевых действий в ходе специальной военной операции

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские войска получают бесценный опыт во время специальной военной операции, и он в полной мере используется при формировании нового облика ВС РФ. Это отметил президент РФ Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружения.

"И получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса тоже", - сказал Путин. Он подчеркнул, что в ходе реализации новой госпрограммы вооружения "работа в этом направлении будет продолжена".