Путин назвал кратный рост производства вооружений результатом работы всей экономики

Без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно, подчеркнул президент РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Кратный рост производства особо востребованных в спецоперации вооружений по сравнению с 2022 годом - это результат работы всей экономики в целом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по государственной программе вооружения.

"Вот это все [кратный рост производства образцов оружия] - результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса и вообще всей экономики, конечно. Без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно. Это результат общей работы", - подчеркнул президент.