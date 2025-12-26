Россия планирует повсеместно внедрять ИИ в системы вооружения

Это заложено в новую госпрограмму вооружения на 2027-2036 годы

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Новая госпрограмма вооружения предполагает повсеместное внедрение искусственного интеллекта. Об этом говорится в материалах Кремля к профильному совещанию у президента.

"В рамках ГПВ на 2027-2036 годы планируется повсеместное внедрение инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта. К высокоприоритетным направлениям относятся стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также вооружение, основанное на принципиально новых технологиях", - говорится в справке.

Одним из принципов построения новой госпрограммы вооружения является также синхронизация выполнения опытно-конструкторских работ, закупок вооружения и специальной техники и создание инфраструктуры, развитие испытательной и полигонной базы.

Государственная программа вооружения - это долгосрочный плановый документ, который предусматривает разработку, производство и поддержание в боеготовом состоянии вооружения, военной и специальной техники. Утверждается президентом России каждые пять лет. Срок действия программы - 10 лет. Она учитывает все возможные угрозы национальной безопасности Российской Федерации, как существующие, так и будущие. На декабрь 2025 года рассчитаны и готовы к утверждению параметры ГПВ на 2027-2036 годы.

Среди целей ГПВ системное переоснащение армии с учетом актуальных вызовов. Программа охватывает весь комплекс перспективных вооружений и опирается на опыт реальных боевых действий.

В свою очередь государственная программа развития оборонно-промышленного комплекса на 2027-2036 годы неразрывно связана и синхронизирована с госпрограммой вооружения на указанный период. И, по сути, является одним из инструментов обеспечения реализации ГПВ.