Офицер Нечаев воздушной атакой уничтожил занявшие выгодную высоту силы ВСУ

В Минобороны также рассказали о старшем матросе Егоре Гаврилове, который защитил минометный расчет, поразив три украинских беспилотника

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Младший лейтенант ВС России Алексей Нечаев организовал серийные удары по украинским позициям несколькими беспилотниками и вынудил противника оставить занимаемую им выгодную высоту. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения наблюдения обнаружил личный состав противника, который оборудовал опорный пункт на господствующей высоте. Грамотно оценив обстановку, организовал вылет нескольких ударных дронов своего подразделения. Оперативные удары позволили уничтожить боевиков ВСУ. Продуманные и оперативные действия младшего лейтенанта Алексея Нечаева позволили нанести потери в живой силе противнику и предотвратить оборудование оборонительных позиций боевиков ВСУ на направлении наступления российских войск", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны также рассказали о старшем матросе Егоре Гаврилове, который защитил минометный расчет, уничтожив три вражеских беспилотника. "В ходе ведения огня минометный расчет подвергся налету ударных дронов противника. Старший матрос Гаврилов первым обнаружил приближение вражеских БПЛА и оперативно занял удобную огневую позицию. При приближении дронов он точными выстрелами уничтожил три летательных аппарата, что позволило не допустить потерь среди личного состава минометного расчета", - рассказали там.

Отмечается, что действия старшего матроса Гаврилова позволили расчету выполнить огневую задачу по поддержке наступающих российских подразделений.