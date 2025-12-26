Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Украинские граждане требуют расформировать 102-й батальон теробороны ВСУ, чей штаб был захвачен российскими штурмовиками позиций в Гуляйполе Запорожской области, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Мирная жительница ДНР получила ранение при ударе БПЛА Вооруженных сил Украины, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Соединенные Штаты предложили договоренности сроком на 15 лет по урегулированию ситуации на Украине, заявил в интервью американскому порталу Axios Владимир Зеленский.

Основные события 27 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.