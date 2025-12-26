Военная операция на Украине. Онлайн

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
21:00
обновлено 21:09
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Украинские граждане требуют расформировать 102-й батальон теробороны ВСУ, чей штаб был захвачен российскими штурмовиками позиций в Гуляйполе Запорожской области, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Мирная жительница ДНР получила ранение при ударе БПЛА Вооруженных сил Украины, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Соединенные Штаты предложили договоренности сроком на 15 лет по урегулированию ситуации на Украине, заявил в интервью американскому порталу Axios Владимир Зеленский.

Основные события 27 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:08

Младший лейтенант ВС России Алексей Нечаев организовал серийные удары по украинским позициям несколькими беспилотниками и вынудил противника оставить занимаемую им выгодную высоту, сообщили в Минобороны РФ.

21:07

Вооруженные силы Украины за сутки один раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики, ранение получил один мирный житель. Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

