Над регионами России за три часа сбили 111 украинских БПЛА

Из них восемь беспилотников сбили над Московским регионом
15:19
обновлено 15:25
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны сбили над регионами РФ с 15:00 мск до 18:00 мск 111 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе 8 - над Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны России.

"27 декабря с 15:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: - 73 над территорией Брянской области, 20 - над территорией Калужской области, 8 БПЛА уничтожены над Московским регионом, 5 - над территорией Тульской области, 3 - над территорией Орловской области и 2 - над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении. 

